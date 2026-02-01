テニスの全豪オープンは1日、男子シングルス決勝が行われ世界ランキング1位で第1シードのカルロス・アルカラス（22、スペイン）と同4位で第4シードのノバク・ジョコビッチ（38、セルビア）が対戦。アルカラスが2―6、6―2、6―3、7―5でジョコビッチを退け初優勝を決めた。全豪のタイトルは20年の初出場から7度目の挑戦で初。この勝利で史上最年少で生涯グランドスラムを達成した。

悲願の全豪タイトルを、同大会10度含む4大大会男女歴代最多タイとなる24度も制覇してきた“歴代最強”プレーヤー・ジョコビッチを倒しつかんだ。表彰式では、目を潤ませながら万感の表情で「あなたのプレーを見て僕は育ちました。今日、あなたとこの舞台で戦うことができて本当に光栄です」とジョコビッチを称賛。そして「このトロフィーを手にできたのは、みんなのおかげです」と自身のチーム、家族、スタンドの応援、全てのスタッフに感謝の思いを伝えた。

第1セットはジョコビッチに圧倒された。サーブ、リターン、ストローク、ボレーと全てにおいて完璧なテニスを見せた38歳現役レジェンドに第4ゲームと第8ゲームをブレークされ2―6で落とした。

だが、第2セットは一転、アルカラスがコートを支配した。第1セットとは別人のように精彩を欠くジョコビッチに対して、第3ゲームと第7ゲームでブレークに成功し6―2でこのセットを奪った。

ジョコビッチは第2セット終了時にトイレットタイムを取りリセット。こうして迎えた第3セットだったが、アルカラスが驚異のディフェンス力でジョコビッチの猛攻をはね返す。第5ゲームと第9ゲームをブレークし、6―3で連取した。

勝負の第4セット。意地と意地のぶつかり合いとなり第11ゲームまでキープキープとしびれる展開となった。しかし、第12ゲームを気迫でブレークし「全豪初優勝」をつかみ取った。

22歳のアルカラスは、22年全米オープンで4大大会を成し遂げてから全仏2度、ウィンブルドン2度、全米2度と通算6度優勝。この勝利で1938年に史上初めて年間グランドスラムを達成したドン・バッジ（米国）の22歳363日という記録を88年ぶりに塗り替える22歳272日での生涯グランドスラム達成となった。なお「年間」と「生涯」を分けると、「生涯」では同じスペインの英雄ラファエル・ナダルの24歳3カ月を抜いて史上最年少生涯グランドスラム（22歳9カ月）となる。さらに22歳272日で7度目の4大大会制覇は、ビヨン・ボルグの23歳4日を抜いて史上最年少記録となった。

▼ジョコビッチ カルロス、おめでとう。素晴らしいプレーの連続でした。あなたはまだまだ若いのでいつまでも戦っていけます。今後10年間、僕らが会うことはそんなにないと思います（笑い）。本当におめでとう。