¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Ç±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³÷ÅÄ¡×¤¬¡¢2·î11Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄÅ¹¤¹¤ë¡£2003Ç¯5·î¤Î¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¡¢2ÅÙ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢23Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¡¢ÊÄÅ¹¤Ï·úÊª¤ÎÊÄ´Û¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£°ÜÅ¾¤ä¿·Å¹ÊÞ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤ÏÄ¹Ç¯¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢ÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ËÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö³÷ÅÄÅ¹¤ËÄ¾½ñ¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤Ç¡¢1·î31Æü¤«¤éºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¤Î2·î11Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£Å¹Æâ¥ì¥¸²£¤Î»ØÄê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡¢ÍèÅ¹µÒ¤¬³÷ÅÄÅ¹¤Ø¤Î»×¤¤½Ð¤ä´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¹þ¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö³÷ÅÄÅ¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤í¤¦¡ª¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡£1·î26Æü¤«¤é2·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö#¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³÷ÅÄ¤Î»×¤¤½Ð¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³÷ÅÄ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤òX¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È±þÊç¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ê¤É½êÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç50¿Í¤Ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¾¦ÉÊ·ô1000±ßÊ¬¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
