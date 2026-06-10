【「組長娘と世話係」コミックス16巻】 7月10日 発売 価格： 897円 限定版 1,980円 マイクロマガジンは、同社のマンガレーベル「コミックELMO」より「組長娘と世話係」のコミックス16巻を7月10日に発売する。価格は897円。ステッカーとミニクリアファイルセットが付属する限定版も発売される。価格は1,980円。 「組長娘と世話係」は、累計170万部