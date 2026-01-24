子どもの絵に描かれた不穏な「黒い影」の正体は…!?まさかの「ぼくのサイン」にSNSで読者から大反響【作者インタビュー】
お絵描きの時間、幼稚園児が描いた家族の絵に謎の黒い影が…。先生が訊ねた影の正体は「まったく怖くない」もので――？心霊やホラーは、ドキっとするような急展開や予想を裏切るどんでん返しが魅力の1つ。そんな魅力を活かしつつも、恐怖は一切なしの心霊4コマに反響が集まっている。作者はSNS上で多彩な創作4コマ作品を描く留々家(るるいえ)(@ruru_ie)さん。驚きはそのままに、怖さゼロの心霊4コマを描く裏側を取材した。
幼稚園で子どもが描いた家族の絵に、黒く塗りつぶされた人影があった。心霊現象かと思いきや、その正体は子どもが考えた自分なりのサイン。そんな意外性のあるオチを描いた4コマが、SNSで注目を集めている。
本作「影」を描いた留々家さんは、心霊やホラーを題材にした4コマを多く発表している。「4コマ漫画を描くときは、その題材にまつわる“お約束”や、いわゆるあるあるネタを出発点にしています」と話す留々家さん。心霊写真や怪談、テレビ番組でよく見かける演出など、誰もが一度は触れたことのある要素が多いことから、「心霊やホラーは4コマに落とし込みやすいジャンル」だと感じているという。
一方で留々家さんの作品は、怖さそのものを前面に出さない点も特徴だ。「心霊やホラーは非日常の世界です。そこに日常的な感覚を持ち込むことで、緊張が壊れ、おかしみにつながるのではないかと思っています」と語ってくれた。非日常と日常を組み合わせることで生まれるズレや違和感が、作品のおもしろさへとつながっているのだ。
また、日常的な展開から一転して、ぞっとするような結末を迎える4コマについても、「日常と非日常のどちらかを強調したいというより、その二つが同じ世界の中に同時に存在していること自体がおもしろい」と語る。そのうえで「読み手がある程度納得できる形で、日常と非日常を結びつける理屈を組み立てること」を意識しているという。
心霊という題材に日常の視点を重ねる留々家さんの4コマ。心霊やホラーが好きな人はもちろん、意外性のある短編漫画を楽しみたい人にも、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：留々家(@ruru_ie)
