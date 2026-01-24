麻薬密売などの罪で起訴されたスノボの元五輪選手、ライアン・ウェディング被告が逮捕された/FBI

（CNN）スノーボードのカナダ代表として五輪に出場した経歴を持つ一方、現在は同国最大のコカインの密売人と目されている人物が逮捕され、米国当局に拘束されていることが分かった。

逮捕されたライアン・ウェディング被告は米連邦捜査局（FBI）が挙げる「最重要指名手配犯10人」の一人で、拘束に1500万ドル（約23億円）の懸賞金がかけられていた。同被告は犯罪組織の運営、コカイン密売、殺人の罪で起訴され、米国、カナダ、メキシコ、コロンビアにまたがる作戦によって捜査が行われていた。

メキシコの治安当局を率いるオマール・ガルシア・ハルフチ長官は、X（旧ツイッター）への投稿で、ウェディング被告について、メキシコの米国大使館に出頭してきた本人をFBIへ引き渡したと述べた。

FBIのパテル長官は23日の記者会見で、ウェディング被告が22日の夜にメキシコで拘束されたと述べた。当局によると同被告は10年以上メキシコに潜伏し、麻薬組織シナロア・カルテルとそのコカイン取引に協力。コロンビアから米国とカナダへ麻薬を密輸していたという。

ボンディ米司法長官は以前、ウェディング被告の活動は年間10億ドル以上の違法薬物取引に絡むものだと述べている。当局は被告がメキシコ国内に潜伏し、シナロア・カルテルの保護下にあるとみていた。

パテル氏は23日、逮捕を発表するオンライン投稿で、メキシコ政府による協力と連携に感謝の意を表した。

ウェディング被告はカナダ代表として2002年ソルトレークシティー冬季オリンピックに出場。スノーボード・パラレル・ジャイアントスラロームで世界24位に輝いた実績を持つ。

ウェディング被告は23日に米国へ移送され、南カリフォルニアのオンタリオ国際空港に到着した。パテル氏を含む当局者は逮捕後に現地で記者会見を開いた。

記者会見で、当局はウェディング被告を1年以上捜索していたと説明。同被告には政府関係者を含む人物の殺害を企てた疑いがかかっていると述べた。

当局は、逮捕の一環として銃、高級車、美術品などを押収したと述べている。パテル氏は記者会見で、ウェディング被告は早ければ26日にも連邦裁判所に出廷する予定だと述べ、コカイン密売組織のボスとされる同被告を「現代版パブロ・エスコバル」と呼んだ。

FBI当局は、ウェディング被告の活動に関与した人物を引き続き捜索中だとしている。

ウェディング被告の逮捕はNBCが最初に報じた。

ウェディング被告が裁判に臨むのは今回が初めてではない。

ローリングストーン誌によると、競技者としてのキャリアを終えた後、ウェディング被告はサイモンフレーザー大学に入学し、バンクーバーに移住。クラブの用心棒として働くうちに麻薬の世界に足を踏み入れたという。

訴状によると、08年6月にウェディング被告は他の2人とともに逮捕され、コカインを販売する目的で共謀・所持した罪で起訴された。

共犯とされた2人は有罪を認めたが、ウェディング被告は裁判に持ち込んだ。09年11月に有罪を言い渡され、10年に禁錮4年の量刑が下った。

判決公判で、ウェディング被告は自身のスポーツでの経歴を持ち出し、名誉を回復することが個人的な目標だと述べていた。