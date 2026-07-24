アメリカのトランプ政権は先ほど、世界各国に課している「一律10％の追加関税」に代わる新たな関税措置を発表しました。トランプ政権が現在、日本を含む世界各国と地域に課している一律10％の追加関税は、日本時間のきょう午後1時すぎに失効しますが、USTR＝アメリカ通商代表部は、これに代わる新たな措置を、きょう午後1時1分に発動します。トランプ政権は、各国が強制労働で生産された製品の輸入を十分に規制していないとして、