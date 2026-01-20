『mina（ミーナ）』、25年にわたる定期刊行を終了 不定期刊行化「紙媒体という枠だけにとらわれず、時代に合ったメディア形態で発信を続けていく」
ファッション誌『mina（ミーナ）』（夕星社）が20日、公式サイト・SNSを更新し、同日発売の2・3月合併号をもって定期刊行を終了し、不定期刊行化することを発表した。
【写真あり】インスタでお知らせ…『mina（ミーナ）』、25年にわたる定期刊行を終了＜報告全文＞
公式サイトでは、「mina編集部一同」の名義で「夕星社『mina』不定期刊行化のお知らせ」と題し、「雑誌『mina』は、2・3月合併号（1月20日発売）をもちまして定期刊行をひと区切りとし、今後は不定期刊行というかたちでお届けしていくこととなりました」と報告。
今後について「これからは、紙媒体という枠だけにとらわれず、企画やコンテンツに応じて、時代に合ったメディア形態で『mina』らしい発信を続けていく予定です」とつづった。
そして「これまで長きにわたり『mina』を支え、読み続けてくださった皆さまに、編集部一同、心より感謝申し上げます」と礼を伝え、「またお届けできるタイミングを、ぜひ楽しみにお待ちいただけましたら幸いです」と呼びかけた。
同誌は2001年3月の創刊から、約25年の定期刊行の歴史に幕を閉じる。
