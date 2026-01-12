◆ＨＢＣ杯（１２日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）

海外組不在で行われた。女子は、岩佐明香（２９）＝大林組＝が１回目１０９・５メートル、２回目１３１・５メートルの１７１・１点で初優勝を飾った。男子は、山元豪（３０）＝ダイチ＝が１回目１３３メートル、２回目１３７メートルの２３８点で３大会ぶり２度目の頂点に立った。

岩佐が大逆転で女子組を制した。１回目は１位と１９・１点差の５位。「試技は１３５メートルだったけど、１本目は１０９メートル。また試合になったら自分のジャンプを発揮できないのかとガッカリしたけど、２本目にもう１回チャレンジしよう」と気持ちを切り替えて２回目に臨んだ。有利な風速１・７２メートルの風を受けながら飛距離を伸ばし、最長不倒の１３１・５メートルをマーク。大逆転で初めての頂点に立ち「５位から逆転できるとは。『まじか』と思っていた。会社のみなさんがいつもガッカリして帰っちゃうのが嫌だった。お休みの中で応援に来てくれて喜んでくれて、それが自分にも出来る」と優勝後の声援に目を赤くした。

２月６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の出場は厳しい状況だが、１月２０、２１日のＷ杯蔵王大会、２４、２５日の同札幌大会に出場する予定だ。岩佐は「なかなか辞め際がこない。今年（五輪を）逃すともう４年と思う自分がいる。挑戦させていただける限り、全身全霊で挑戦し続けたい。蔵王、札幌のＷ杯で自己ベスト（１６位）更新を目指して頑張りたい」と力を込めた。