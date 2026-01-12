料理愛好家平野レミ（78）が出演するNHK料理番組「平野レミの早わざレシピ！」が12日、生放送され、レミと同局の安藤佳祐アナウンサーが“応酬”となる場面があった。

2015年（平27）の年末の初回放送から10周年を迎えた不定期特番。連続テレビ小説「ばけばけ」に出演する北川景子、平野の“盟友”の脚本家三谷幸喜がゲスト出演した。さらに、中山秀征、ハライチ澤部佑、レミの次男の妻で料理家の和田明日香も出演し、過去の放送で反響の大きかった「伝説レシピ」を再現した。

ランキング「6位」に選ばれた「にんにく丸ごとごはん」を作る場面で、レミは皮のついたにんにくを、両手で持ったガラスのボウルの底面で潰す“荒技”を披露。澤部は大笑いし、中山も「スゴイですね」と話しかけたが、レミは聞こえない様子で一心不乱にニンニクを潰し続けた。

すると、にんにくの一片が潰した勢いでスタジオの床に転落。レミは「落っこっちゃった」と、にんにくを拾うと、安藤アナが「レミさん、レミさん、落としたモノを使わないでくださいね」と注意した。ただ、レミは「平気！皮むいてないから平気！」とマイペースに抵抗。それでも安藤アナは「ああでもね、やんない方が…やんない方が。怒られちゃうんで」と必死に訴えると、レミは「NHK怖いのよね」とボヤキながら、スタッフに落ちたにんにくを手渡した。安藤アナは「それはあとでスタッフが美味しくいただきますから」とフォローした。

毎回、生放送でのレミの“暴走”やハプニングが話題となる同番組。放送後には「平野レミの早わざレシピ！」がXのトレンド入りした。