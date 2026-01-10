中国出身の女性インフルエンサー・Umiさん（20）が、カンボジアの路上で様変わりした姿で座り込む写真がSNSを騒がせている。この女性は、中国版TikTok「抖音(ドウイン)」にて活動。抜群のスタイルと華やかなルックスで2万人強ものフォロワーを獲得していた。

【写真】体は痩せ細り… “変わり果てた姿”で見つかった美人インフルエンサー・Umiさん（20）

話題になっている写真は、中国の大手SNS「Weibo」で拡散されたもの。長い髪は乱れて目はうつろ、やせ細った足を投げ出すように座り込み、かなり衰弱しているように見える。額には、サングラスが上下逆で乗せられており、手にはレントゲン写真のようなものを持っている。いったいUmiさんの身に何が起きたのか。大手紙国際部記者が語る。

「Umiさんは、昨年4月に金銭を得る目的でカンボジアへ渡航。その後、現地の犯罪組織に拉致され、暴行や拷問、性売買を強要されたとみられています。命からがら脱出し、精神に異常をきたした状態で路上をさまよっていたのではないか。

現地報道によると、薬物検査の結果でメタンフェタミン（ヒロポン）とケタミンで陽性反応を示していたことも明らかになっています」

この写真が拡散されると、カンボジア駐在の中国大使館はUmiさんを保護。その後、医療機関に搬送され、現在は治療を受けているという。また、事態を重く見て1月4日には中国大使館がHP上で声明文を発表し、「高額報酬の落とし穴に陥らないように」と警告した。Umiさんの身に起きた詳細な経緯について、一部の海外メディアは「知人を介して渡航した」と報じている。

「Umiさんは中国福建省の地方生まれで、中学卒業後から働き始めたそうです。ただし、稼ぎを得るようになってからも頻繁に両親に生活費を要求していたとか。そうした背景もあり、高額な報酬に目が眩んだのかもしれません。

また、Umiさんはライブストリーミング上で『カンボジアで働いていた中国人のボーイフレンドに招待された』と説明していたよう。さらに、『カンボジアでお金を稼ぐのは簡単だ』と言われたとも話しているようです」（同前）

ボーイフレンドの存在が浮かび上がるなか、SNS上では別の気になる発言も。

「昨年10月ごろ、あるユーザーがUmiさんの動画に『潘親方の女』とコメント。これに対して、『以前はね』と返信していたのです。『潘親方』とは『特殊詐欺グループのボス』を指す隠語です。このやり取りを見るに、彼女は過去に犯罪グループの権力者と近い距離にあったのかもしれません。

Umiさんの『抖音(ドウイン)』のプロフィール欄には、『自分の力だけでは不可能なこともある。私はいつも神様のご加護に頼っている』との文言が掲載されています。地方の家庭に生まれ育ち、満足な稼ぎを得られていなかったUmiさんにとって、海外での高収入の仕事の誘いは"神からの恵み"に思えたのかもしれませんね」（同前）

Umiさんの心身両面の回復を祈るばかりだ──。