中国の有名な火鍋店で、テーブルに上がって鍋に放尿した10代の少年に対し、約5300万円の賠償を命じる判決が下された。少年とその両親は、現地紙に「心からおわびする」とする反省文を掲載した。

8日、中国の人民法院報と澎湃新聞など現地メディアによると、中国の火鍋チェーン「海底撈（ハイディラオ）」の店舗で問題行為を起こした10代の少年Aとその両親が、裁判所の判決に基づき、人民法院報に反省文を掲載した。

少年Aは反省文の中で「誤った行動を取ったことについておわびする」とした上で、「学校や公安、ネットユーザーなどから批判や指摘を受け、教訓を得た。今後は心を入れ替えて生きていく」と記した。

Aの両親も「保護者として、子どもが不適切な行動を取ったことについて深くおわびする」と述べ、「判決結果に異議はなく、子どもへの教育を強化し、行動と規範をわきまえた良き市民に成長するよう導いていく」と明らかにした。

事件は昨年2月、Aが上海にあるハイディラオの店舗で、テーブルに上がって鍋に放尿したことから発覚した。その場に同席していたAの友人が、この様子を撮影してSNSに投稿し、物議を醸した。

その後、店舗側から「誰かが火鍋に放尿した」という通報を受けた警察が捜査に着手し、関与した2人の少年はいずれも行政拘留の処分を受けた。

事件後、ハイディラオ側は「該当店舗のすべての火鍋用の鍋および食器を交換した」とし、「店内の清掃と消毒も完了した」と発表した。また、事件発生後13日間に当該店舗を訪れたすべての客に対し、食事代を全額返金した上で、さらに10倍の補償金を支払った。

ハイディラオ側は、ブランド認知度の毀損や営業への支障により、最大2300万人民元（約5億760万円）の被害を受けたとして訴訟を提起した。裁判所は、Aとその家族に対し、営業上の損失やブランドの評判被害として220万人民元に加え、調理器具の損傷および清掃費用13万人民元、法務費用7万人民元を賠償するよう命じた。