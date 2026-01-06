株式会社リンクス（東京都港区）は、このほど「夫との離婚」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、既婚女性の約5人に1人が「夫と離婚したい」と考えていることがわかりました。では、「離婚したくない」と答えた人の属性はどのようなものなのでしょうか。



調査は、同社が運営する既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ』の20〜59歳の既婚女性ユーザー3000人を対象として、2025年5月にインターネットで実施されました。



なお、年代別の内訳は20代（186人）、30代（690人）、40代（1052人）、50代（1072人）となっています。



調査の結果、全体の20.8％が「今、夫と離婚したい」と回答し、年代別では20代（23.1％）が最も高くなった一方、50代（19.2％）が最も低くなりました。



また、子どもの有無別で見ると、子どもがいない人の離婚希望率は12.9％なのに対して、子どもがいる人の離婚希望率は24.4％と、子どもがいる人のほうが2倍近く“離婚したい“と感じていることが明らかになりました。



さらに、世帯年収別で見ると、離婚希望率が高い順に「1800万円〜2000万円未満」（29.0％）、「1500万円〜1800万円未満」（28.9％）、「100万円〜200万円未満」（24.1％）、「200万円〜300万円未満」（23.3％）という結果になり、高収入でも低収入でも“夫と離婚したい“と考える人が多くいることがわかりました。



一方、「離婚したくない」と答えた2376人に対し、「収入状況」を聞いたところ、約6割が「自分に収入がある」（58.8％）と回答。



また、「現在の職業」については、「パート」（26.5％）、「正社員」（25.2％）が上位となり、「自分の収入があっても離婚を望まない女性が多数」という結果になりました。



加えて、「離婚したくない」と答えた既婚女性の32.4％が「子どもはいない」と回答し、「子どもを授かる＝絆が深まる」とは限らず、“育児によるストレスや価値観の相違“が離婚願望を強める要因になっていることもうかがえました。