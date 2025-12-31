1Åù7²¯±ß¤Ê¤Î¤Ë¡Ä»þ¸úÇ÷¤ë¡ÈµîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡É Ž¢ÁÜº÷¥Ý¥¹¥¿ーŽ£·Ç¼¨¤âÅö¤»¤ó¼Ô¸½¤ì¤º Ì¤´¹¶â¤Ê¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
µîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡¢°ìÅù7²¯±ß¤ÎÅö¤»¤ó¤¯¤¸¤¬Ì¤´¹¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û1Åù7²¯±ß¤Ê¤Î¤Ë¡Ä»þ¸úÇ÷¤ë¡ÈµîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡É Ž¢ÁÜº÷¥Ý¥¹¥¿ーŽ£·Ç¼¨¤âÅö¤»¤ó¼Ô¸½¤ì¤º Ì¤´¹¶â¤Ê¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢7²¯±ß¤ÎÅö¤»¤ó¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö°ìµÜ¥Æ¥é¥¹¥¦¥©ー¥¯¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×¡£¤³¤ÎÇä¤ê¾ì¤ÇÅö¤»¤ó¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤ëÃæ¡¢¡ÈÅö¤»¤ó¼ÔÁÜº÷¥Ý¥¹¥¿ー¡É¤¬¡Ä
¡ÊÈøÄ¥»ÙÅ¹ ±Ä¶È¼çÇ¤¡¦¶â´äÃÒÊÝ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÁ°¸å¾Þ¤Î1²¯5000Ëü±ß¤Î2¿Í¤ÏÍè¤¿¤¬¡¢7²¯±ß¤Î1Åù¤Î¿Í¤¬¤Þ¤À´¹¶â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤ÞÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ç÷¤ë´¹¶â´ü¸Â¡Ä
´¹¶â´üÆü¡ÊÍèÇ¯1·î6Æü¡Ë¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢¤¤¤Þ¤À1Åù¤ÎÅöÁª¼Ô¤Ï¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¶á¤¯¤ÇÅö¤»¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Çã¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¤¤ÈÌ´¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£Âç¤ß¤½¤«¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×
Ãæ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í¤â¡Ä
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤ò¸ò´¹¤·¤ËÍè¤¿¡×
Q.¤¤¤¯¤éÅö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö1000±ß¤¯¤é¤¤¡×
¡Ê¶â´ä¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Åö¤»¤ó¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
Åö¤»¤óÈÖ¹æÈ¯É½¤ÇŽ¢¿Ì¤¨¤¿Ž£
ÈÎÇä¤·¤¿¤¯¤¸¤ÎÈÖ¹æ¤ÏÇä¤ê¾ì¤ÇÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Åö¤»¤óÈÖ¹æ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¶½Ê³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶â´ä¤µ¤ó¡£
¡Ê¶â´ä¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£²ó¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¸«¤Æ¡¢¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤È¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤³¤ÎÇä¤ê¾ì¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤«¤Ê¡©¡Ê¤È»×¤Ã¤¿¡Ë¡×
¤½¤ó¤Ê¶â´ä¤µ¤ó¡¢¼Â¤Ï¹¬±¿¤Î½÷¿À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾å»Ê¡Ë
¡Ö¶â´ä¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¯¶½»û¤È¤¤¤¦Çä¤ê¾ì¤Ç¤â¡¢5000Ëü±ß¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¶â´ä¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡ª¡Ê¤Ç¤â¡Ë¼«Ê¬¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×
Êõ¤¯¤¸¤ÎÅö¤»¤ó¼Ô¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡©
Ì¤´¹¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êõ¤¯¤¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó»ï¡¢¥í¥È¡¦¥Ê¥ó¥Ðー¥º¡ÖÄ¶¡×ÅªÃæË¡¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦ÀÐÀî½¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£3Ç¯Á°¤Ï99²¯±ß¡¢2Ç¯Á°¤Ï100²¯±ß¡¢µîÇ¯¤Ï102²¯±ß¤¬»þ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Ì¤´¹¶â¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡ÖÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÅö¤»¤óÈÖ¹æ¤Î³ÎÇ§¥ß¥¹
¡×¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¹ØÆþ¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ì¤´¹¶â¤Î7²¯±ß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
º£²ó¤Î7²¯±ß¤Ï´¹¶â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼«¼£ÂÎ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êõ¤¯¤¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÏÈÎÇä¼ÂÀÓ³Û¤¬7598²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Á´¤Æ¤¬Åö¤»¤ó¼Ô¤ËÇÛ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö¤»¤ó¶â¤È¤·¤ÆÅö¤»¤ó¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢È¾Ê¬°Ê²¼¤Î46.5%¡Ê3529²¯±ß¡Ë¡£¼Ò²ñ¹×¸¥¹ÊóÈñ¤¬1.3¡ó¡Ê101²¯±ß¡Ë¡¢°õºþ·ÐÈñ¡¦Çä¤ê¤µ¤Ð¤¡¦¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤¬16.0%¡Ê1218²¯±ß¡Ë¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ú¤¤¤¿¼ý±×¤¬36.2%¡Ê2750²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä¸µ¤Ç¤¢¤ëÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ª¤è¤Ó20¤Î»ØÄêÅÔ»Ô¤ØÇ¼¤á¤é¤ì¡¢¸ø¶¦»ö¶È¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¹¶â¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ¯Çä¸µ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢¤³¤ÎÊõ¤¯¤¸¤Î±¿±Ä¶ÈÌ³¤ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ë¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Êõ¤¯¤¸¤Î¼ý±× »È¤¤Æ»¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÏÊõ¤¯¤¸¤Î¼ý±×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°¦ÃÎ¸©¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö°¦ÃÎ·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¤Î±¿±Ä¡×¡ÖËÉºÒ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Î±¿±Ä¡×¡Ö¸ø±à»ÜÀß¤Î´ÉÍý¡×¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÅì»³Æ°¿¢Êª±à¤ÎÀ°È÷¡¦±¿±Ä¡×¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë¤ÎÀ°È÷¡¦±¿±Ä¡×¡ÖÊ¸²½»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¡¦±¿±Ä¡×¡Ö¾®¡¦Ãæ³Ø¹»»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¡×¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¡£
ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊõ¤¯¤¸¤¬³°¤ì¤Æ¤â¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³¹¤Î¸ø¶¦»ö¶È¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
