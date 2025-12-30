「国分さん、なにすがってんだ。あなたは日テレに捨てられたんだよ」──かつて「TOKIO」が司会をつとめたバラエティー番組『ガチンコ！』（TBS系）で、当時20代のメンバーらと苦楽をともにした武道家・大和龍門氏（69）は憤っていた。髪を剃り上げ、コワモテで色付きメガネの奥に見える鋭い目は22年前と変わらなかった。【全3回の第1回】

【写真】『BE-BOP予備校』で講師を務めていた大和氏。若かりし頃のTOKIOメンバーとの懐かしのシーンも

1999年から2003年まで放送された同番組は、不良少年らを集めてプロボクサーに育成する『ガチンコ・ファイトクラブ』や、若き日の山里亮太やナイツなどが参加していた『ガチンコ・漫才道』が人気を博した。

なかでも異色だったのが、不良や問題児が短期間で大学入学資格検定の合格を目指す『大検ハイスクール』や大学合格を目指す『BE-BOP予備校』などの企画だった。

同企画で講師を務めていた大和氏は、「TOKIO」のメンバーがいる前で罵声を浴びせる血気盛んな若者の髪を掴み、なぎ飛ばし、型破りな指導で人生の難しさを教え続けた。だが、こうした暴力を振るうシーンが「教育上不適切」という理由で、PTAから抗議が殺到したことも。大和氏は「ホームラン級のバカだな」などのフレーズで番組を盛り立てた。

あれから22年──。「過去にコンプライアンス上の問題があった」として、日本テレビは国分の番組降板を発表。国分は無期限の芸能活動休止を表明し、「TOKIO」は解散。31年間の歴史に幕を閉じた。NEWSポストセブンの取材に大和氏が忖度なしで国分への想いを明かした。

「あの日の会見を見て、最初は誰が話しているのかわからなかった。話を聞いていても何をやったのか、何が問題だったのか、全然わからないんだよ。

国分さんは家族に謝罪していたけど、俺的にはやっぱりTOKIOとして"ファンに申し訳ない"だよ。だってスターなんだから。会見でいくら神妙な顔をしたって納得しない。俺たちは神妙じゃなくて真剣な顔が欲しいんですよ」

国分は会見で日本テレビと「答え合わせをさせてほしい」と涙ながらに語った。

「弁護士を連れてきて、日テレとやり合うとかじゃないと思うよ。これはヒドい言い方に聞こえるかもしれないけど、国分さんは日テレに捨てられたんだから、いつまでもすがってんじゃねえよって。

今の状態でここからいくら日テレに戻っても仕事もやりづらい。金は稼げるかもしれないけど、でもさ、歳を重ねていくと気分がいいか悪いかというのが大事だから」

大和氏が「TOKIO」のメンバーと出会ったのは彼らが20代の頃だった。大和氏は言う、「『TOKIO』は誰もが知っていて、全国に愛されていた。もったいないよ」──今もその想いは変わっていない。

「国分さんは会見で『数日間ですべてを失った』と話していたけど、ふざけんじゃねえよ。世間ですべてを失った一般人からすれば、ゼロじゃねえよ。命があるし、イチからスタートできる。国分さん、みっともないよ。

日テレに見切りをつけて、"スパッ！"といけよと思うよ。切り口はきれいなほうがよくて、今みたいにのこぎりでギコギコやってたら、いつか繋がるものも繋がらなくなるよ」

大和氏は悔しさを滲ませた。

（第2回につづく）