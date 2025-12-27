まさに、求めてたやつ、、！【3COINS】大人が狙いたい「ステンレスネックレス」

アレルギー反応が起こりにくく、水やサビにも強いステンレス製のアクセサリーに注目！ 手に取りやすい価格で展開されているのも魅力です。そこで今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、プチプラの「ステンレスネックレス」をご紹介します。大人も身に着けやすい上品なデザインで、デイリーから少しおめかししたい日まで、幅広く活躍しそうです。

さりげない輝きが大人にちょうどいい

【3COINS】「ステンレスキュービックショートネックレス」 \880（税込）

胸元で小さく光るパーツが付いた、上品なネックレス。デザインはミニマルですが、パーツの透明感がほどよい存在感をプラスします。細めのチェーンも主張しすぎず、セーターやシャツに重ねても自然と溶け込みそう。デイリー使いにもおすすめです。

一本でこなれ感アップ

【3COINS】「ステンレスボールチェーンショートネックレス」 \880（税込）

シンプルな服に合わせるだけで、ポイントになりそうなボールチェーンタイプのネックレス。大人も着けやすいデザインです。あらゆるトップスに合わせやすく、ひとつ持っておくと、コーデが物足りないときに活躍してくれそう。プチプラなのでぜひ試してみて。

