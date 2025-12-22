【連載第1回】無料で0分観光！「名古屋名物 味噌おでん」を楽しめる、コンフォートホテル名古屋伏見
出張の朝は忙しい。身支度を整え、メールを確認し、目的地へ向かう。多くのビジネスパーソンにとって、朝食は「短時間で済ませるもの」になりがちだ。そんな出張の朝に、各地域の食材を取り入れた新しいメニューを導入するのが、全国に展開するコンフォートホテルである。今回は第一弾として、名古屋の中心地に位置する「コンフォートホテル名古屋伏見」を紹介しよう。
■朝から名古屋の食文化に触れるひととき
コンフォートホテルでは、全国35ホテルにおいて、伝統的な食文化である「100年フード」「郷土料理」「B級グルメ」のいずれかに該当する、各地域の食材を取り入れた新たな「地産地消」メニューを導入する。これに先立ち、12月1日（月）より全国18ホテルで先行提供を開始した。これらのホテルでは、その土地ならではの味わいを楽しめる地産地消メニューを提供している。
コンフォートホテル名古屋伏見（および刈谷）限定で提供されているのが、「名古屋名物 味噌おでん」。
使用しているのは、創業1830年の老舗であるナカモ株式会社の名古屋味噌（愛知県産大豆使用）だ。
大根やこんにゃく、ちくわといった定番の具材を、コク深い味噌で味わう一皿は、名古屋の食卓を思わせる素朴さと力強さを併せ持つ。
本来であれば街へ出て味わうような郷土料理を、朝食ビュッフェで追加料金なしで楽しめる点は、忙しいビジネスパーソンにとって嬉しい配慮だ。
朝食会場に足を運ぶだけで、名古屋の食文化に触れられる。
それは、観光の時間を確保しづらい出張者にとって、ささやかだが確かな“名古屋体験”となる。
■「整う」朝食と、安心感のあるサービス設計
朝食全体を通して感じるのは、体へのやさしさだ。
季節の日替わりスムージー、テアニン入りの味噌汁、彩り豊かなサラダなど、栄養バランスを意識したメニューが揃う。
「美容と健康」を意識したラインナップは、前夜に会食があった場合でも無理なく口にできる構成で、出張中の体調管理をさりげなく支えてくれる。
これらがすべて無料で提供されている点も、コンフォートホテルらしい安心感につながっている。
また、朝食会場にはスタッフが作成した「オススメ飲食店ファイル」も設置されている。
徒歩圏内の飲食店がわかりやすくまとめられており、限られた滞在時間の中でも、効率よく名古屋の食を楽しめる工夫が施されている。
鰻のうな輝 ひつまぶし（梅）3,850円〈コンフォートホテル名古屋伏見より徒歩2分〉
■出張中に“ちょうどいい居場所”をつくる「Comfort Library Cafe™」
宿泊者が無料で利用できる Comfort Library Cafe™も用意されている点にも注目したい。
チェックイン前・チェックアウト後も利用でき、Free Wi-Fiや電源、フリードリンクを完備。出張中の作業や待ち時間にも使いやすい空間だ。
プロのブックディレクターが選書した本棚には、旅や街、心と体を整えるテーマの書籍が並んでいる。
仕事の合間にページをめくるだけで、気持ちが切り替わる。そんな“余白”が楽しめるのも、この空間の魅力と言える。
コンフォートホテルが提案する朝食は、単なる無料の食事にとどまらない。その土地の味を無理なく、自然に取り入れることで、出張の時間そのものを豊かにする。またComfort Library Cafe™は、チェックイン前・チェックアウト後も作業する場所を無料で提供してくれる。
コンフォートホテル名古屋伏見は、出張の朝に新しい心地よさをもたらしてくれる存在と言ってよいだろう。
次回は、清涼感あふれる郷土料理「冷や汁」を提供する、南国・宮崎の「コンフォートホテル宮崎」を紹介する。
