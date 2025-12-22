19万回表示され3万以上の「いいね」を獲得しているのは、一緒に暮らしている猫と赤ちゃんの驚きの『間違い』。癒したっぷりの光景に、視聴者からは「世界がこんな写真で満ちたら幸せで溢れる！平和！」「ずっと見てたいくらいかわいいいいいいい」などの声が集まっています。

【写真：キャットハウスに入っていた赤ちゃん→『猫がいる場所』を見ると…まさかの『間違い』】

間違えちゃった？

Threadsアカウント「ririka」に投稿されたのは、おうちで繰り広げられた猫と赤ちゃんの平和な世界。この日、おうちには段ボールにクリスマスツリーが描かれた可愛いキャットハウスと、揺らすことで赤ちゃんをあやすバウンサーが置いてあったそうです。

よく見ると、キャットハウスの入り口からは2本のあんよが覗いていたとのこと。どう見ても茶トラ猫ちゃんのものではなかったといいます。そう、キャットハウスに頭から入っていたのは、赤ちゃんのほうだったのです…！

入れ替わってる？

おうちをとられてしまった茶トラ猫ちゃんはどこにいるのかというと、なんと赤ちゃんのバウンサーの上。当然のように丸くなってくつろいでいたそうです。お互いに「そっちがいい」となり、交換したのでしょうか…？

お互いに「自分のもの」として自由に使っている様子を見ていると、中身が入れ替わってしまった説も否定できませんが…？実はママさんによると、時間が経てば揉めるとのこと。飽きたら「返して！」となるのかもしれませんね。

お互いのものが欲しくなるお年頃

茶トラ猫ちゃんと赤ちゃんは、きょうだいでありながらライバルである可能性も。視聴者からも「お互いないものねだりでしょうか？？」「これぞまさに隣の芝生は青い・・・ですね」といったコメントが来ているとおり、お互いのものが欲しくなってしまったパターンかもしれません。

赤ちゃんが大きくなれば、もっと一緒に遊んだりケンカをしたり、ママを取り合ったりできそうですね。今後も良い関係が続くことを祈っています！

お互いのおうちを交換して使う様子を見た視聴者からは、「息子のハイローチェアほとんど猫が寝てました」「うちのにゃんこもバウンサー好きです」などのコメントも。どうやら「猫×赤ちゃんあるある」のようです。

Threadsアカウント「ririka」には、お子さまたちの成長ぶりや、ママさんの得意なかぎ針編みの作品なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ririka」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。