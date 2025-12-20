登録者数260万人超の韓国ユーチューバー、『プデュ』出演者からの陰湿ないじめを暴露

大食いユーチューバーのナルムがいじめに遭ったと告白した。

去る12月18日、ナルムは自身のSNSを通じて、「私のアンチカフェまで作ったいじめ加害者がアイドルとしてデビューしたエピソード」として、動画を公開した。

この日、ナルムには「数年前にテレビを見ていたら、オーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2が出てきたが、見慣れた顔がいた。私にいじめをしていた加害者の1人だった」と話し始めた。

彼女は小学4年生のときにいじめに遭ったとして、「当時、Daumカフェ（韓国のポータルサイト）が大流行していたが、私の名前がナルムだとしたら、『ナルムを嫌う会』という意味で『ナ嫌会』を作って、毎日私の悪口を書いてクスクス笑っていた。10歳なのにかなり陰湿だった」と主張した。

続けて、「学校ではポータルサイトの書き込みの話をした。悪口だらけの私のアンチカフェの文章を読む10歳の声が想像できるか。正直、そんなことをされる悪いことをしたのかわからない。そのとき、私は小心者だったので、何もしない性格だった」と打ち明けた。

彼女は、「耐えがたくて、母に話し、担任先生と面談後、家に帰る途中で『私が死んだら、あの子が罰を受けるのか、罰を受けてほしい』と泣いた記憶がある。20年が過ぎた今も、その日の雰囲気と会話の内容が思い出される」と話した。

ナルムはその後、SNSで加害者のアカウントを見て、メッセージを送ったが、無視されたという。

彼女は「その子は脱落してその番組ではデビューできなかったが、現在ほかの事務所からデビューした」として、「彼が奈落の底に突き落とされることを望んではいない。まだすごく有名なアイドルではないが、人によって輝く時期があるように、必ずその人の輝く時期も来るだろう」と表現した。

加えて、ナルムは「あのとき、すごく未熟だったとひと言謝罪してほしい」と伝え、彼女の双子の姉もやはり「当時を考えると悲しい。担任の先生と両親が教室で面談し、私は廊下に立って見守っていた記憶が忘れられない」とコメントを残した。

