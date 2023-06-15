Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¡¡¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¤Î²òÅú¤ËÀÖÌÌ¡¡¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°SP¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë²òÅú¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤¿Â¼¾å¡£2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¥º¥Ð¥®¡¼¡×¤Ç¡Ö¾ï¼±!2025Ç¯¤Î»þ»ö¥ï¡¼¥É´Á»ú¡×¤ËÄ©¤ó¤ÀºÝ¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤Ë2ÌäÏ¢Â³Àµ²ò¤·¡¢·Þ¤¨¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÌäÂê¤Ï¡ÖMISSION¡¡¸ýÆ¬¤Ç3¤ÄÅú¤¨¤í¡×¤È¤·¤ÆÀ©¸Â»þ´Ö30ÉÃ¤Ç¡Ö9¤Ä¤Î´Á»ú¤ò¤«¤Ö¤é¤º»È¤¤3Ê¸»ú½Ï¸ì¤ò3¤Äºî¤ì¡×¤È½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´Á»ú¤Ï¡ÖÂÎ¡×¡ÖÉ×¡×¡Öµ¤¡×¡Ö¾æ¡×¡ÖÀ¤¡×¡Ö°Õ¡×¡Ö´Ö¡×¡ÖÀ¸¡×¡ÖÂç¡×¤Î9¤Ä¡£Àµ²ò¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡×¡ÖÀ¸°Õµ¤¡×¡ÖÀ¤´ÖÂÎ¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¼¾å¤Ï¡Ö¤¿¤¤¤»¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤À¤¤¡×¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Á®¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²òÅú»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤µ¤é¤Ë¾Ç¤ê¡Ö¤»¤±¤ó¤¿¤¤¡×¤ÈÀË¤·¤¤¥ß¥¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢1¤Ä¤âÅú¤¨¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ä¤ê1ÉÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤»¤¤¤«¤ó¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¼ºÇÔ¤·¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åú¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢Â¼¾å¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤«¤é¡¢¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î²òÅú¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×¡Ö¤½¤ì¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥³¥é¡¼¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÍò¡£Â¼¾å¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ÄÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤ò±£¤»¤º¡¢Âè3Ìä¤ÏÀµ²ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè4Ìä¤ÇÉÔÀµ²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬½çÄ´¤ËÀµ²ò¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹°Ê³°¤Ï¸«»öÁ´ÌäÀµ²ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î²òÅú¼Ô¤À¤Ã¤¿ËÙÆâ·ò¤Ï¡Ö°ì»þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È°Â¤É¡£¤³¤ì¤Ë¥Á¡¼¥à¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤Ç»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÀÅÄ¸÷¤¬¡Ö°ìÈÖ·è¤á¤¿¤Î¤ÏÂ¼¾å¤µ¤ó¡×¤È¥¤¥¸¤ë¤È¡¢Â¼¾å¤Ï¡Ö¾¡Íø¤È¶¦¤Ë²¿¤«¤òÍî¤È¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£