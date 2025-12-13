¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ÖÃª¶¶¹°»ê°úÂà»î¹ç¡×Á´ÀÊ´°Çä¤ò¡ÖÈ¯É½¡×¡Ä¡Ö£×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£Å¡¡£Ë£É£Î£Ç£Ä£Ï£Í¡×£²£°²óÌÜ¤Ç½é¤Î´°Çä¤Ë¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎò»ËÅª¤Ê°ìÆü¡×¡Ä£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£²Æü¡¢¸ø¼°£×£Å£Â¤Ê¤É¤ÇÃª¶¶¹°»ê¤ÎÍèÇ¯£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤¬Á´ÀÊ´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¤Ï£±£±·î£±£¶Æü¤ËÁ´£±£¸ÀÊ¼ï¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤¬´°Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¶ÛµÞ¤Ç£´ÀÊ¼ï¤òÄÉ²ÃÁýÀÊ¤·£±£±·î£³£°Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£È¯ÇäÅöÆü¤Ë¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê£Â¡×£²Ëü£µ£°£°±ß¡£¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê£Ã¡×£±£³£µ£°£°±ß¡£¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê£Ã¡×¡Ê¥¨¥¥µ¥¤¥È¥·¡¼¥È¡Ë£±Ëü£³£µ£°£°±ß¤Î£³ÀÊ¼ï¤¬£²»þ´ÖÈ¾¤Ç´°Çä¡£»Ä¤ê¤Ï¡Ö³°Ìî¥¹¥¿¥ó¥É¡×£±Ëü£¸£±£°£°±ß¡ÊÃº»À¥Ü¥È¥ëÉÕ¤¡Ë¡õ£±Ëü£±£µ£°£°±ß¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬£±£²Æü¤Þ¤Ç¤ËÁ´ÀÊ´°Çä¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¤Ï¡ÖÆüº¢¤è¤êÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡Ö¡È£±£°£°Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡ÉÃª¶¶¹°»êÁª¼ê¤Î°úÂà»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢£²£°£°£·Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø£×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£Å¡¡£Ë£É£Î£Ç£Ä£Ï£Í¡Ù£²£°²óÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î´°Çä¤È¤¤¤¦¡¢Îò»ËÅª¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅöÆü£²£²»þ£±£µÊ¬¤«¤é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÃÏ¾åÇÈ¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷¡¢¤½¤·¤Æ£Î£Ê£Ð£×¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ¸ÇÛ¿®¡¢£Ã£Ó¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÂç²ñ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤«¤é¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎò»ËÅª¤Ê°ìÆü¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¤Ï°úÂà»î¹ç¤Ç£Á£Å£×¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Æ±¤¸Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£·Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡Ê¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¡Ë¤·¤¿£±£¹£¹£¸Ç¯£´¡¦£´¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ°úÂà»î¹ç¡×¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëºÇ¹â¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤òµÏ¿¤¹¤ë¶½¹Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¢¡£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à·èÄêºÑ¤ß¥«¡¼¥É
¡¡¢§Ãª¶¶¹°»ê¡¡°úÂà»î¹ç
Ãª¶¶¹°»ê¡¡£ö£ó¡¡¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«
¡¡¢§£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé¡õ£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé¥À¥Ö¥ëÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡¡£ö£ó¡¡£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÄÔÍÛÂÀ
¡¡¢§£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµéÁª¼ê¸¢¡¡¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï
²¦¼Ô¡¦¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡É£Å£Ö£É£Ì¡¡£ö£ó¡¡¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó
¡¡¢§£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡¡
¼¡´üÄ©Àï¼Ô·èÄê£´£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á
¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡¡£ö£ó¡¡ÀÐ¿¹ÂÀÆó¡¡£ö£ó¡¡Æ£ÅÄ¹¸À¸¡¡£ö£ó¡¡£Ó£È£Ï
¡¡¢¨£´Áª¼êÆ±»þ¤Ë»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î£±Áª¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤¿»þÅÀ¤Ç·èÃå¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¢§£É£×£Ç£Ð½÷»Ò¡õ£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò¥À¥Ö¥ëÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¡¦¼ëÎ¤¡¡£ö£ó¡¡£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï
¡¡¢§£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¡¡¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥é¥ó¥Ü¡¼¡Ê»²²Ã¥Á¡¼¥à¿ôÌ¤Äê¡Ë
¢¨£³£ö£ó£³¤Î¥È¥ë¥Í¡¼¥É£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£
£±Ê¬Ëè¤Ë£±¥Á¡¼¥à£³Áª¼êÅÐ¾ì¡££±Áª¼ê¤¬ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤½¤Î¥Á¡¼¥à£³Áª¼ê¤¬Âà¾ì¡£¤Ê¤ª¥ª¡¼¥Ð¡¼¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¥ë¡¼¥ë¤âºÎÍÑ¡£