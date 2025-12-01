ÀéÌë»Ð¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤è¡£¡Ö»Ð¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖÌþ¤·¤Î¤µ¤µ¤ä¤ ¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈËÍ¤Î²Æ¤ÎÍ¼ÎÃ¤ß¡×¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª¼þËÉ¥Ñ¥È¥é¤µ¤ó´Æ½¤¡¢¥Ü¥¤¥¹¤ÏÎëÂå¼ÓµÝ¤µ¤ó¤Ë¡£ASMRºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê
¡¡DLSite¤Ë¤Æ12·î13Æü¡¢¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡Ö¡Ú»Ð¤Ê¤ë¤â¤Î¡ÛÌþ¤·¤Î¤µ¤µ¤ä¤ ¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈËÍ¤Î²Æ¤ÎÍ¼ÎÃ¤ß¡ÚCV:ÎëÂå¼ÓµÝ¡Û¡×¤ÎÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1,100±ß¤Ç¡¢È¯Çä¤«¤é28Æü´Ö¤Ï40¡ó¥ª¥Õ¤Î660±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÈÓÅÄ¤Ý¤Á¡£»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö»Ð¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£´Æ½¤¤ÏASMRºîÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëVtuber¡¦¼þËÉ¥Ñ¥È¥é¤µ¤ó¡¢CV¤ÏÎëÂå¼ÓµÝ¤µ¤ó¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÏÀã´ÝÐÂ»á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁí¼Ü¤ÏÌó23Ê¬¤È¤Ê¤ê¡¢Í¼Î©¤Á¤Î±«²»¤äÀþ¹á²Ö²Ð¤Ê¤É¤Î´Ä¶²»¤È¶¦¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÖÀéÌë¡×¤È¤Î²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤²Æ¤Îµ²±¤Ë¿»¤ì¤ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ4ËÜ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Áá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿PC&¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÊÉ»æ¡×µÚ¤Ó¡ÖÂæËÜPDF¡×¤¬ºîÉÊ¥Úー¥¸¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºîÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¥ì¥Ó¥åー¤òÅê¹Æ¡¢¤½¤Î¸å¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç3Ì¾¤ËÈÓÅÄ¤Ý¤Á¡£»á¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ö»Ð¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£±þÊç¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï1·î9Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢12·î12Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÈÓÅÄ¤Ý¤Á¡£»á¤Ë¤è¤ëÈ¯Çä¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ö»Ð¤Ê¤ë¤â¤Î¡×ASMR¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¤¢¤ê¡Û»Ð¤Ê¤ë¤â¤Î¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥ÞÈ¯Çä¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó²ñ¾ì¡ÚÈÓÅÄ¤Ý¤Á¡£¡Û¡Û ¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
±«»ß¤ß¤òÂÔ¤Ä¤È¤¡¢
±ïÂ¦¤ÇÌëÉ÷¤òÍá¤Ó¤ë¤Ò¤È¤È¤¡¢
Àþ¹á²Ö²Ð¤ò¡¢·Ö¤Î¸÷¤òÄ¯¤á¤ë¤È¤¤â¡¢
Ëµ¤é¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀéÌë»Ð¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÌë¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢ÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¼¤¯¤ó¤ÎÌ¿¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º®¤¸¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¡×
»Ð¤È²á¤´¤¹¡¢¤È¤¢¤ë²Æ¤ÎÌë¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±±Ê¤¯¡¢±Ê±ó¤ËÂ³¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë――¡×¡Ú¡Ú¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡Û»Ð¤Ê¤ë¤â¤Î¡¡Ìþ¤·¤Î¤µ¤µ¤ä¤ ¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈËÍ¤Î²Æ¤ÎÍ¼ÎÃ¤ß――±ïÂ¦¤ÇÌëÉ÷¤òÍá¤Ó¤Æ¡ÚCV.ÎëÂå¼ÓµÝ¡Û¡Û ¡Ú¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Û
¡¦Track1 Í¼Î©¤¬»ß¤ó¤À¤é¡Ê6:06¡Ë
¡¦Track2 ±ïÂ¦¤ÇÌëÉ÷¤òÍá¤Ó¤Æ¡Ê5:25¡Ë
¡¦Track3 Àþ¹á²Ö²Ð¤ÈÀ±¤Î¸÷¤È¡Ê5:52¡Ë
¡¦Track4 ¼¡¤Î²Æ¤â¤Þ¤¿¡¢·Ö¤Î²Î¤ò¡Ê5:51¡Ë
ÀéÌë¡ÊCV.ÎëÂå¼ÓµÝ¡Ë
¡ÖÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢Ë¾¤à¤Þ¤Þ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
Î¾¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¸ÉÆÈ¤Ê¾¯Ç¯¡¦Í¼(¤æ¤¦)¤Ë´ó¤êÅº¤¦
¿À¤È¤â°Ëâ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë°Û·Á¤ÎÂ¸ºß¡£
Í¼¤Î´ê¤¤¤Ç¡¢¥Ò¥È¤Î»Ñ¤Ë¿È¤ò¤ä¤Ä¤·¡Ö»Ð¡×¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´·¤ì¤Ê¤¤¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¡¢
ÌÀ¤ë¤¯Í¥¤·¤¤¡¢ÍýÁÛ¤Î¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤Õ¤ë¤Þ¤¦¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤èÍ¼¤¯¤ó¡¡¡¡¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ËÇ¤¤»¤Æ¡Ä¤Í?¡×
Áá´ü¹ØÆþÆÃÅµ
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÚÂ³ÊÔASMRºîÉÊÀ©ºî·èÄê¡ª¡Û