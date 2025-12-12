回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、本ズワイガニや丸ズワイガニが楽しめる新キャンペーン「極上かに」フェアを12月12日から期間限定で実施します。さらに、「熟成中とろ（一貫）」を特別価格の一貫110円（税込み）で販売します。

【写真】その日取れた魚がメニューに！ 貴重な寿司メニューが食べられる企画も！

同フェアでは、カニのうまみと甘みが味わえる「本ズワイガニ（一貫）」、うまみと甘みに加え、豊かな香りも楽しめる「丸ズワイガニ（一貫）」（ともに300円）が登場。さらに、本ズワイガニのカニ身を贅沢（ぜいたく）に使用した「本ズワイガニ軍艦（一貫）」（140円）、本ズワイガニの棒肉や爪下などがセットになった「本ズワイガニ三種盛り」（420円）、本ズワイガニと丸ズワイガニなどが一挙に食べ比べできる「贅沢かに盛り合わせ」（1490円）もラインアップされています。

くら寿司では、日本各地のおいしい魚を日替わりで味わえる企画「本日のおすすめシリーズ」を東京、大阪などの計60店舗で実施中。クリスマス限定メニューとして「いちごのショートケーキパフェ」（530円）や「くらチキ」（310円）、「ブッシュドノエル」 （380円）も販売中です。