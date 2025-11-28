【スーパーフォーミュラ】第12戦（決勝・11月23日／鈴鹿サーキット）

【映像】プロも驚かせた！度肝抜く大外刈り（実際の様子）

今シーズンのルーキーオブザイヤーに輝いたイゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）。シーズンセミファイナルの第10戦で自身初優勝を飾り、最終戦では見事なオーバーテイクを決めるなど素晴らしい走りを見せた。

15周目、セーフティカー（SC）が終了すると、各ドライバーはタイヤを温め直すためにマシンを左右に振るウィービングをしながらの再スタートとなった。しかし、その隙を突いたのがフラガだ。フラガは、再スタートしたホームストレートでウィービングしていた4番手の牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）の背後にピタリと付け、エンジン出力を上げるオーバーテイクシステム（OTS）を使い、1コーナーで見事な大外刈りのオーバーテイクを決めた。

フラガは、元々ドライビング＆カーライフシミュレーター「グランツーリスモ」の世界チャンピオンであり、eスポーツの世界からスーパーフォーミュラのドライバーへ転身するという夢を叶えた選手だ。eスポーツの世界で誰にも負けないくらいサーキットを走ってきた経験の蓄積が実際のレースにも活きているという。

解説の中山雄一も「すごいなぁ。これはちょっと予想してなかったですね」とフラガのオーバーテイクを絶賛。視聴者も「ズバッと外からフラガ！」「イゴール速すぎた」「フラガ調子いいね」とコメントで盛り上がっていた。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2025』／(C)JRP）