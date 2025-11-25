ドトールコーヒー（東京都渋谷区）が運営するカフェチェーン「エクセルシオール カフェ」が、イギリスの児童文学作品「くまのパディントン」に登場するキャラクター「パディントン」とコラボレーションした「2026 HAPPY BAG」を12月25日に発売。12月1日から店頭にて予約受付を開始します。

【画像】「か、かわいすぎる！」 福袋の“中身”を全部見る！

オリジナル「バッグ」「ポーチ」付き

同福袋は「バッグ・ポーチ＆ビーンズセット」「バッグ＆ドリップセット」「ポーチ＆ドリップセット」の全3種類。

「バッグ・ポーチ＆ビーンズセット」は、「オリジナルバッグ」「オリジナルポーチ」「コーヒー豆 エクセルシオール ブレンド（200グラム）」「ドリンクチケット（8枚）」のセット。価格は7000円（以下、税込み）。

「バッグ＆ドリップセット」は、「オリジナルバッグ」「ドリップコーヒー エクセルシオール ブレンド（5パック）」「ドリンクチケット（5枚）」のセット。価格は5000円。

「ポーチ＆ドリップセット」は、「オリジナルポーチ」「ドリップコーヒー エクセルシオール ブレンド（3パック）」「ドリンクチケット（3枚）」のセット。価格は3000円。

「ドリンクチケット」は、好きなドリンクの最小サイズ1杯と交換することができます。利用可能期間は、12月25日から2026年3月31日までです。

予約受付は12月24日まで。店頭販売、受け取り期間は、12月25日から2026年1月31日まで。数量限定のため、なくなり次第終了です。