韓国と米国が通商・安全保障交渉の結果である「ジョイントファクトシート（共同説明資料）」をきのう同時に発表した。先月29日の韓米首脳会談で李在明（イ・ジェミョン）大統領とトランプ大統領が主要争点に合意してから16日ぶりだ。

今回の交渉はトランプ政権の一方的な関税引き上げと同盟現代化要求で始まった。韓国としては渡すべきものは渡すが、受け取るものは最大限受け取らなければならない容易でない交渉だった。李大統領が「相手の要求によってやむを得ず損失を最小化しなければならない非自発的交渉」「持ちこたえることがわれわれが持っている唯一の力」と所感を明らかにするほどだった。

韓米は通商分野で3500億ドルの対米戦略投資を条件に関税を15％に下げることにした。対米投資と関連して韓国外為市場の衝撃を減らすための安全装置も用意された。年間200億ドルに投資額上限を設定し、外為市場の不安が懸念される場合、韓国が資金調達規模と納入時期の調整を要請できるようにした。半導体の場合、台湾を念頭に「今後韓国より半導体貿易規模が大きい国と米国との間で関税合意があるならば韓国に不利とならない条件を付与するようにする」という内容が盛り込まれた。

安全保障分野では韓米が相互に要求を交換する形で反映した。韓国は国防予算増額（GDP比3．5％）、米国製軍事装備購入（約36兆ウォン）、在韓米軍に対する包括的支援（約48兆ウォン）などを約束した。代わりに韓国は原子力潜水艦建造承認、ウラン濃縮と使用済み核燃料再処理支持、政権任期中の戦時作戦統制権転換協力、完全な北朝鮮非核化と拡大抑止再確認などを米国から引き出した。

李在明政権発足から5カ月以上続いてきた今回の交渉妥結を通じ韓国の通商・安全保障の不確実性は大きな枠組みで解消された。これまで競合国より高い関税の適用で困難を経験した産業界は安心する姿だ。だが越えなくてはならない山は少なくない。

対米投資と関連してガイドラインが出てきただけで具体的な投資時期と投資先、方式などはまだ明確でない。ウラン濃縮と使用済み核燃料再処理許容に向けた韓米原子力協定改正も必要だ。韓国の過去の核開発に対して懸念してきた米議会の批准が順調でないだろうという見通しもある。

また、韓国政府は迅速な原潜建造に向け韓国内での建造が合意の前提だと説明したが、米国から原潜用核燃料の供給を受けるためには米政府が軍需品、防衛関連技術とサービスの輸出・移転などを制限する国際武器取引規定（ITAR）を手を加えなければならない。バイデン政権当時に原潜建造を承認したオーストラリアの場合、これと関連した交渉に数年がかかった。

48兆ウォン（約5兆1272億円）に達する在韓米軍に対する包括的支援提供合意は釈然としない。韓国大統領室高位関係者は「今後10年間在韓米軍に支援する金額を数値化したものにすぎない」と説明した。だが今年の防衛費分担金が1兆5000億ウォン水準である点を考慮すると、トランプ大統領が主張してきた年間100億ドルの要求を一定部分受け入れたのではないかとの疑問が出ている。

今回の合意に対する中国の敏感な反応も管理が必要だ。韓国の原潜導入に対し戴兵駐韓中国大使は最近「国際非拡散体制と域内平和と直結する事案であるだけに慎重に処理するよう望む」と懸念を表明した。「韓米通商・安全保障協議は終えられたがこれからが始まり」という李大統領の言葉のように、今後米国との追加協議と実行過程で韓国の国益を最大限確保し中国の懸念を緩和するために韓国政府は緊張を緩めてはならない。