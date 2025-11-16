自動車税を払ったのに督促状が届いた。納付済みでも請求される“二重課税トラブル”の原因って？

なぜ督促状が届くのか

納付済みにもかかわらず督促状が届く主な理由は、以下の4つに大きく分類できます。



1. 納付情報が自治体に反映される前に発送される

金融機関窓口やコンビニ払いなどは、自治体が収納データを受け取って反映するまで数日かかります。

そのため納税者が期限内に支払っていても、収納データが反映される前に督促状が自動発生され、結果的に未納と扱われることがあります。支払い済みであっても、事務処理上の行き違いで督促状が届くことはは珍しくありません。



2. 税目・年度・名義の混同による誤認

自動車税（都道府県）と軽自動車税（市町村）を混同したり、前年分と本年度分を取り違えたりするケースもあります。

特に、複数台の車を所有している場合や家族名義で納付した場合などは、支払い済みの対象車両と督促状の対象車両が一致しないケースも少なくありません。納付した税金と請求対象の税金が異なるため、納付済みとの思い込んでしまうことがあります。



3. 納期限の直前や期限後の納付

納期限直前に支払った場合でも、自治体が収納データを受け取るまでに数日かかることがあります。例えば、納期限当日にコンビニや金融機関で支払っても、自治体がその情報を処理するのは翌日以降となるケースが一般的です。

この入金確認のタイムラグにより、実際には期限内に納付していても自治体側のデータ上では一時的に“未納”と表示され、督促状の発送対象となることがあります。納税者に落ち度がなくても、督促状が届いてしまう典型的なパターンです。



4. 二重で納付してしまった

督促状を見て、念のため再納付してしまうケースもあります。重複納付が確認された場合には自治体が還付手続きを行いますが、返金には一定の期間を要します。不要な再納付を避けることで、手間や資金のロスを防げます。



どう対応すればよい？ お金の視点での実務的ポイント

督促状が届いたときは冷静に事実を確認し、順序立てて対処することが大切です。



1. 支払い履歴と督促内容の照合

まずは、いつ・どこで・いくら支払ったのかを領収書や支払い明細を確認し、督促状の内容（税目、車両、納税年度）と一致しているか照合します。

スマホ決済や口座振替で支払った場合も、明細のスクリーンショットを保管しておくと役立ちます。

支払い内容と督促内容が一致していれば事務上の行き違いである可能性が高く、一致しない場合は、誤認や別年度分の未納の可能性が考えられます。



2. 自治体への確認

照合作業後、督促状に記載された自治体窓口へ連絡します。支払い済みであることを伝え、領収書や決済記録を提示すれば、行き違いや誤請求であった場合は訂正されます。万が一、二重納付していた場合も還付申請が可能です。



3. 今後のトラブルを防ぐための管理ルール

自動車税は毎年同時期に発生するため、“固定費”として管理する意識が必要です。スマホ決済や口座振替を利用すれば、支払い履歴が自動で残り確認しやすくなります。

また、車の売却・廃車・名義変更などがあった際は課税対象が変わるため、できるだけ早く手続きを済ませておくことで督促状の誤送付や未納のトラブルを防げます。



支払い記録を整理し、二重納付トラブルを防ごう

自動車税を支払っているのに督促状が届く背景には、データ反映の遅れや税目の誤認が多く、必ずしも納税者のミスとはかぎりません。ただし、支払い記録を管理していないと、誤請求か本当の未納かをすぐに判断できず、不必要な再納付をしてしまう可能性があります。

税金の二重払いは避けるべきであり、返金までの時間や手続きに手間がかかることを考えても、支払い情報の保管と照合は欠かせません。督促状が届いたときは慌てずに支払い記録と督促内容を照合し、必要に応じて速やかに自治体へ確認することが無駄な支出を防ぐうえでも重要です。



出典

港区 先日、納税したのに（納税相談したのに）、督促状が届きました。なぜですが。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー