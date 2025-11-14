【明日なに着る？】ブランケットのようなやわらかさ「軽くてあたたかい」モヘアカーディガン





風合い自体が装飾の一部ともいえる、ふわふわとしたモヘアニット。小物に悩むこともなく「あとは黒ワンピースで」で完結できる、着心地も着方もラクできる1枚。





毛足の長いモヘア素材のVネックのゆるカーディガン。見た目通りのやわらかさやあたたかさがありながら、編み方にこだわることで型くずれしにくい、長い間着られるという見た目以上の実用性もプラス。白も感じられるふんわりとしたグレーが、リラックスしながら適度に締まりもあるシックな表情に。





【POINT】メインは、レイヤードしやすく、羽織りで肌面積を調整できるから、実は夏よりこれからの時季のほうが活躍の場が増えるキャミワンピース。たっぷりギャザーのコットンティアードで日常に合う華やかさを演出。





【WEATHER IN TOKYO】

HIGHEST 18℃ LOWEST 11℃

晴れときどき曇り