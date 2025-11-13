派手すぎ・地味すぎを解消したいとき「コーディネートが自然と整う」スタイリストが選ぶ色

穏やかな色は好きでも、意外とネイビーは持っていないという人も多いのでは？ 黒のように使えて黒よりやさしい色みがもつ、「コーディネートが整う」メリットを改めて解説。







「定番アイテムをネイビーに」得するポイント

過去のスタイリングのなかから「ネイビーだからいい」コーディネートをピックアップ。単に黒や白を選ぶよりも深みが増したり、カジュアルなアイテムでもキレイに着られたり。つつましい色の服が成す、コーディネートにとってのメリットを担当スタイリストに聞き込み。



（担当スタイリスト・岩田槙子さん）

女性らしさが引き立つシルエットや服選びに定評あり。トレンドをうまく落としこむバランスに長けている。







アシメデザインが「派手すぎない」

ネイビータイトスカート／MAISON SPECIAL（メゾンスペシャル 青山店） ベスト／.blacktogrey（THIRD MAGAZINE） ネイビーバラモチーフチョーカー／HAI（エディット フォー ルル（ベイクルーズ カスタマーサポート）） バッグ／nuer（ショールーム ロイト） パンプス／PELLICO（アマン）



ジッパーの開閉でターンバックが楽しめるはき口。服を変えずとも違う見た目を楽しめるデザインも、スマートさに直結するネイビーなら派手に浮かないバランスに。



「ウエストファスナーを開けると折り返しデザイン、閉めるとオフィスでも着られるハイウエスト仕様になる優れもの」（スタイリスト・岩田さん）







（コーディネートのプライスなど詳細）

