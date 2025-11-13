深夜2時に迷惑LINE！子どもの祝い膳に「呼びたくない」義実家の実態【ママリ】

結婚すると義両親との関わりは必然的に増えますよね。この記事では、酔っ払ってLINEで変な内容を送りつけられたことで、「お祝い膳には来ないでほしい」と思うようになった…という投稿を紹介します。元々、家に押しかけてきて、子どもの名前を叫ぶなど、義両親の行動に違和感を抱いていた投稿者さん。ハッキリ伝えるべきか、夫のことを思うと、どうすればいいのか結論が出せずにいるそうです。

お祝い膳に誘ったけど…

義母義父の対処法教えてください

義母に散々陰でありもしない事を言われて、苦手なのでわかりやすく距離を置いていました

今回3人目が産まれ、百日の写真予約しておくから日にちはいつがいい？と旦那の携帯にLINEがきてました。

旦那の親が決める事ではないし一緒にスタジオに行こうとする事は予想していました。

なので写真は自分達でするのでお祝膳なら一緒にどうですかと言ったところ。「分かりました写真はいつ撮るのか撮る日が決まったら教えて」ときました。

この日だけでも我慢しようと思っていました

その3時間後、夜中の2時に勝手にライン追加されお酒に酔って変なLINEがきました

義母義父両方からです



もう、お祝膳もしたくありません。私からお祝膳ならと誘ったのでどう断ろうか思い付きません。

私ははっきり言ってもいいんですが旦那の家族でもあるし旦那に気まずい思いは可哀想でさせれません

無視などすると勝手に家に押しかけて居留守をすると外から子供の名前を叫んできます



上手に付き合う事なんて無理です。



元々、義実家に対して、苦手意識を持っていたという投稿者さん。



「お祝い膳」には誘ったものの、夜中に酔っ払って送られてきたLINEを見て、「来てほしくない」と思ったとのこと。どんな内容だったのかまではわからないものの、イヤな気持ちになったことは容易に想像ができますね。



夫のことを思うと、ハッキリ言うことができないという投稿者さん。夫への思いやりの気持ちは、とてもすてきですね。ですが、投稿者さんがストレスをため続け、いつか爆発してしまうことは避けたいですよね。自分の中で、ゆるせる限度を超えてきたのであれば、まずは夫にその気持ちを正直に伝えてもいいのではないでしょうか。

義両親への断り方にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

家に押しかけてくるのは異常ですね💦

旦那さんはご両親のこと普通だとおもってますか？💦

もし、ちょっとやりすぎとか思ってるのであれば旦那さんから言ってもらった方がいい気がします…

私もほんっと義母義父の対応悩んでます…

だいたいの方が旦那さんから言ってもらえば～…と、アドバイスくれます。

けど…旦那は言わないし、いざ言うとなっても

結局は私が言ってるって思い込まれるし、

なんなら今まで一応気を使ってくれてる部分もあったと思うんですが、それも無くして

拍車掛けてきそうです…はぁ😮‍💨

「写真撮る日決まりました！◯月◯日です。よろしくお願いします！それと写真を撮るので、お祝い膳はしないことにしました！」

投稿者さんと同じように、義両親への対応で悩んでいるという方からは、「夫が言ったところで、嫁が言ってると思われる」という声がありました。



夫婦としての意見なのに、一方のせいにされてしまうのは、いい気持ちはしないですよね。「理解してもらおう」という気持ちは捨てる方が、投稿者さんも少しだけ楽になれるのかもしれませんね。



お祝い膳に関しては、「食事はなしになりました」と、報告だけでもいいのかなと思います。理由をあれこれつけるのも、トラブルを拡大させてしまう可能性もあります。



無理につきあおうとせず、時には毅然とした態度をとることも大切ですね。

