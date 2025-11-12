カブスのＪ・ホイヤー編成本部長が１１日（日本時間１２日）、ＧＭ会議の会場で取材に応じ、今永昇太投手との契約延長オプションを行使しなかった理由を語った。

地元局マーキースポーツネットワークがＸで囲み取材の模様を公開した。

２４年にカブス入り。球団側は来季から３年５７００万ドル（約８７億４０００万円）の延長オプションを持っていたが破棄。今永側も１年１５２５万ドル（約２３億４０００万円）のオプションを持っていたが、こちらも破棄してＦＡになった。

ホイヤー編成本部長は「もちろん我々はショウタを非常に高く評価している。彼は素晴らしい投手だったし、チームメイトとしても本当にすばらしかった。だから、その扉（再契約の可能性）を完全に閉ざすつもりはまったくない。ただ最終的には、オプションが我々の側から見て適正な価値ではないと判断したということです。そして、彼サイドもまた、プレーヤーオプションの価値が適正ではないと考えていた。そういうことは時々起こる」と話した。

カブスは２２２０万５０００ドル（約３４億円）クオリファイングオファーをその後提示している。「現時点でも彼と話を続けることを妨げるものは何もない。だから私は、その扉を閉ざしたくはないと思っている。我々が球団オプションをどう評価したか、彼が選手オプションをどう評価したか。その両者の評価が一致しなかった、ということです」と説明してみせた。