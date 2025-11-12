12月18日にNetflixで世界独占配信される、竹内涼真と町田啓太がW主演を務めるNetflix映画『10DANCE』の予告映像とキーアートが公開された。

男性2人のダンスに懸ける情熱、闘志、対抗心、そして苦悩や嫉妬を描いた、講談社『ヤングマガジン』で連載中の井上佐藤による同名漫画を実写映画化する本作。『るろうに剣心』シリーズ、『レジェンド＆バタフライ』などの大友啓史が監督を務めた。

W主演を務めるのは、ドラマ『スミカスミレ』（テレビ朝日系）以来、約8年ぶりの共演となる竹内と町田。ラテンダンス日本チャンピオンで、世界に通用する実力を持ちながら、ある理由から国内の大会にこだわる主人公・鈴木信也を竹内、鈴木を“10ダンス”の世界に誘う、スタンダードダンス日本チャンピオンで世界2位という記録を持つ、もう一人の主人公・杉木信也を町田がそれぞれ演じる。なお竹内は、Netflix初参加となる本作で、社交ダンスに初挑戦する。そして、鈴木のダンスパートナーとして、情熱的なダンサー・田嶋アキを土居志央梨、杉木のダンスパートナーには、冷静で気品のあるダンサー・矢上房子を石井杏奈がそれぞれ演じる。

ラテンダンスの日本チャンピオン・鈴木信也（竹内涼真）とスタンダードダンスの日本チャンピオンで世界2位の記録を持つ杉木信也（町田啓太）。土俵は違えど、名前が1文字違いであることから比較されることに、負けず嫌いな鈴木は苛立ちをおぼえていた。そんなある日、杉木から「“10ダンス”でチャンピオンをともに目指そう」と突然誘いを受ける。10ダンスとは、ラテン5種とスタンダード5種の両方を極めたダンサーたちが、全10種類のダンスで競い合う競技ダンスのこと。それぞれが教え合い、世界を目指そうという杉木の提案に対して、最初はその余りの無謀さから断る鈴木だったが、挑発的で闘争心を煽るような杉木の態度に押し負けて、怒りのまま引き受けることに。性格も何もかも正反対な2人はぶつかりながらも、日々レッスンを重ねるなかで互いに切磋琢磨し、徐々に距離を縮めていく。そして次第に鈴木は杉木に惹かれ始めていることに気づく。

公開された予告では、鈴木信也（竹内涼真）と杉木信也（町田啓太）、生きてきた世界も性格も異なる“2人の信也”の、衝突するプライドと、ダンスに懸ける情熱、そして闘志ほとばしるシーンが連続する。鈴木とアキ（土居志央梨）は気迫をも感じさせるダイナミックなラテンダンス、杉木と房子（石井杏奈）は堂々たる風格のスタンダード（ボールルームダンス）。それぞれ4人ともが社交ダンス未経験という立場から、一から過酷なダンスレッスンを乗り越えた4人の迫力あるダンスシーンがちりばめられている。さらに、鈴木と杉木の2人が、共に“10ダンス”の頂点を目指しぶつかり合うなかで、どうしようもなく惹かれ合っていくさまも映し出されている。

あわせて公開されたキーアートは、重なり合う2人の身体が印象的に切り取られている。

（文＝リアルサウンド映画部）