『プレデター』シリーズ最新作『プレデター：バッドランド』は、『エイリアン』シリーズともクロスオーバーする要素を持つ。エル・ファニングが演じるアンドロイドのティアは、『エイリアン』作中に登場する企業ウェイランド・ユタニ社製。この2大SFシリーズは過去にも『エイリアンvsプレデター』などで交差し、互いに世界観を共有している。

ところで『プレデター：バッドランド』は、劇中で時系列が明確に説明されることがない。これは、直近で登場していたドラマ「エイリアン：アース」が、『エイリアン』（1979）の2年前が舞台であると公表されていることとは対照的だ。

実のところ、『バッドランド』の時系列は公開後の今になっても明言されていない。ただしダン・トラクテンバーグは米にて、「『プレデター』と『エイリアン』の両方において最も遠い未来を描いている」と緩やかな情報だけ語っている。

©2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

『エイリアン』からは、2024年に映画『エイリアン：ロムルス』が登場し、さらに初のドラマ「エイリアン：アース」が続いた。『バッドランド』にもウェイランド・ユタニ社が登場するが、トラクテンバーグ監督は製作中、『エイリアン』の新2作で描かれる内容を認識していなかったという。

「他の作品の領域には立ち入っていません。独自の作品になることを意識しました。自分としては、色々な時代の『プレデター』をやってきたので、『エイリアン4』よりも先の未来を描けることにとてもワクワクしていました。」

ちなみに『バッドランド』クライマックスでは、『エイリアン』シリーズで象徴的な、とあるマシンが登場。ネタバレになるため詳細は控えるが、監督によればあれは過去作に登場したもののアップグレード版。他の作品には登場しない、『バッドランド』だけのオリジナルだという。

『プレデター：バッドランド』は大ヒット上映中。

Source:,