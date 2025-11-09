栃木C、1年目でのJ2昇格に王手！　八戸も最速次節に2位以内確定の可能性

栃木シティがJ2リーグ昇格に王手をかけた。



JFLからの参入初年度で旋風を巻き起こす栃木Cは、8日のカマタマーレ讃岐戦で逆転勝利。同日に引き分けたヴァンラーレ八戸をかわし、首位に浮上した。



そして、3位鹿児島ユナイテッドFCが9日の栃木SC戦で0−2の敗北を喫し、残り3試合で栃木と3位以下の勝ち点差は「7」に広がった。2026特別シーズンのJ2クラブライセンスを交付されている栃木Cは次節、FC岐阜戦に勝利すれば、自力で3シーズン連続の昇格を果たすことになる。



八戸と3位以下との勝ち点差は「6」。次節の高知ユナイテッドSC戦で八戸が勝ち点を獲得した場合、他会場の結果次第で八戸もクラブ史上初のJ2リーグ昇格を決める可能性がある。





【ハイライト動画】ウタカが逆転弾！ 栃木シティvsカマタマーレ讃岐

