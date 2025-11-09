細野敦弁護士が９日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。同日、名誉毀損容疑で逮捕された「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑について「刑が下されれば、実刑になる可能性が高い」と見解を示した。

番組冒頭で若林有子アナウンサーが「兵庫県警は９日、ＮＨＫから国民を守る党党首、立花孝志容疑者を名誉毀損の疑いで逮捕したと発表しました」と速報で伝えた。「警察によりますと、立花容疑者は２０２５年１月、自身のＳＮＳなどで元兵庫県議の竹内英明氏について“竹内元県議は去年９月ごろから兵庫県警から継続的な任意の取り調べを受けていました”などと内容虚偽の情報を投稿して、不特定多数に閲覧させたり、発言するなどして竹内元県議の名誉を毀損した疑いがもたれています」などと報じた。

ＭＣの爆笑問題・田中裕二が「細野さん、まだ執行猶予中だということですが、この逮捕でどういったことが考えられますか？」と質問。細野氏は「立花容疑者が前回の裁判で懲役２年６月、執行猶予４年という期間中のこの犯罪なので。もし起訴されて、刑が下されることになれば、実刑に可能性が高いと思いますね」と語った。