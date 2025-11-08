「ドレスアップが上手くいく」ラクに着られてゆるすぎない「ちょうどいいキレイな服」

「手間なく凝って見える」テクニックがひそむ１枚系

重厚感のあるコートに手を伸ばすにはまだ早いこの時季に映える、妥協のないワンピースを徹底リサーチ。重ね着もしやすいシンプルをベースに、新鮮味と着映えとスタイルアップのすべてがかなうアイテムを着方のアイディアとともにスナップ！







シンプルな形でも深みが出せる「質感だけでクラシック」

ワンピース／WHYTO. バッグ／MANGO ブーツ／タラントン by ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

小物で飾らずともベロアの質感で品性をキープ

深いVをともなった美形なIラインドレスは、素材をベロアに置きかえることでクラシカルな深みを加えて。光の角度によって表情が変わるネイビーがシック。Vネックにインナーを仕込まず、鎖骨を飾りにする算段。ワンピースのすそとショートブーツの間から肌を見せ、ドレッシーすぎを回避。







ラクな形をそうとは見せない「硬派なリブネック」

ワンピース／RIM.ARK（バロックジャパンリミテッド） バングル／ニナ・エ・ジュール（ショールーム ロイト） 手に持ったストール／アソース メレ、シューズ／SHISEI（ともにアイネックス） バッグ／VASIC（ヴァジックジャパン）

たゆたうドレスを強調するオール黒で統一

ストンと落ちる黒ワンピースのえりを、ブルゾン風のディテールでアップデート。身ごろに幅を持たせたボックスフォルムが、二の腕を華奢に見せてくれる効果も。







重ねなくても重ねた風「計算ずくのレイヤード」

ワンピース／ebure（LITTLE LEAGUE INC.） サングラス／MANGO サンダル／カミナンド（グラビテート）

特徴はワンピースに託してほかはミニマルを追求

ルーズなニットからヒラつくサテンスカートが、こなれ感につながるニュアンスをメイク。一見スエットのようなニットにはラメが仕込まれ、ほのかにきらめくさまも魅力的。強気なサングラスとつっかけ風のビーサンでキレイめにまとめない。少量の黒で引き締まりモードにシフト。







