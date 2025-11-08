◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

アイスダンスフリーダンス（ＦＤ）が行われ、リズムダンス６位で日系人兄妹のマイア・シブタニ、アレックス・シブタニ組（米国）は１０８・７６点、合計１８０・５０点で６位となった。８季ぶりに競技復帰。満足のいく点数ではなかったが、抱き合いながら演技を終え、マイアはリンクで涙を流した。観客からは大歓声が送られ、アメリカ国旗や応援タオルで客席が埋め尽くされた。「ここに戻って来られたことは一生の思い出」と振り返った。

ＦＤのプログラムは「フィックス・ユー」。２０１５〜１６年に使用していた曲で、１５年のＮＨＫ杯では大会２勝目を挙げている。ルーツのある日本で思い出の曲を復活させた。当時と演技構成は大きく異なっているものの、成長した姿を見せた。終盤に持ち味のツイズルを披露し、会場が一気に沸いた。マイアは朝のウォーミングアップ中にもこの曲を聴き、「氷が私のふるさと」と実感。「試さなかったら、あなたがどういう人間かわからない」という歌詞に自分たちを当てはめ、１０季前のプログラムを演じきった。

２０１８年平昌五輪で銅メダルを獲得。その後、マイアが腎臓がんの治療のため休養となった。「今は健康になっている」と完治を強調した。療養当時は回復の遅れや、メンタル面で苦しんだことを明かした。そんな中で自分自身を取り戻したきっかけは、アレックスとスケートを楽しんだことだったという。「氷の上に立ったことで癒やされて、人生をさらに愛せるようになった」と氷上に戻った理由を話した。

来年２月にミラノ・コルティナ五輪を控える今季に復帰。３度目の代表について問われると、「たまたまこのタイミングだっただけ」と出場は目指さないと話した。実績があるからこそ、五輪で高いレベルが要求されることはよくわかっている２人。「これからもステップ・バイ・ステップ（一歩ずつ）で自分たちのできることをやりたい」。シブタニ兄妹の第二章は始まったばかりだ。