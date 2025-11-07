尾崎由香、元Juice＝Juice・稲場愛香ら出演！ 舞台『けもフレ』“しんねんかい”ライブ、26年1月開催
舞台けものフレンズシリーズが贈るスペシャルライブ「舞台けものフレンズ JAPARI LIVE〜けものたちのしんねんかい〜」が、東京・IMM THEATERにて2026年1月15日〜18日に開催されることが決定し、出演者のビジュアルが公開された。
【写真】元Juice＝Juiceの稲場愛香、WHITE SCORPIONのAOIがシリーズ初登場 『けもフレ』声優・尾崎由香も出演 計24人のフレンズ
『ケロロ軍曹』の吉崎観音がコンセプトデザインを手がける『けものフレンズ』は、超巨大総合動物園「ジャパリパーク」を舞台に、神秘の物質「サンドスター」の影響で動物からヒトの姿へと変身したフレンズたちが大冒険を繰り広げる物語。ゲーム、コミック、テレビアニメ、舞台、動物園コラボを展開するなど、さまざまなプロジェクトが進行中。2025年にはプロジェクト10周年を迎え、現在もますますの盛り上がりを見せている。
今回のスペシャルライブでは、2017年「舞台けものフレンズ」から2024年「JAPARI STAGE！〜きみのあしおとがまたきこえた〜」までのさまざまな名曲を、ショウアップしたライブ形式で届ける。
出演は、元Juice＝Juiceの稲場愛香（キタキツネ）、WHITE SCORPIONのAOI（ギンギツネ）が、けものフレンズシリーズ初登場。
また、「けものフレンズ」の声優を務め人気を博す尾崎由香（サーバル）に加え、これまでのシリーズに登場した、加藤里保菜（タヌキ）、小槙まこ（シベリアンハスキー）、佐々木未来（ロイヤルペンギン ※17、18日のみ出演）、佐藤遥（マンモス）、田崎礼奈（ブタ）、田村響華（ジェンツーペンギン）、築田行子（フンボルトペンギン）、根本流風（コウテイペンギン）、野口真緒（ホワイトタイガー）、野本ほたる（オカピ）、森田涼花（ケツァール）、八木ましろ（カタカケフウチョウ）、脇あかり（ヒクイドリ）、安藤千伽奈（イエネコ）、片瀬成美（ヒツジ）、金沢友花（ハシビロコウ）、中野郁海（アムールトラ）、三村妃乃（タスマニアデビル）、吉宮るり（カンザシフウチョウ）が出演。
さらに新たな仲間として、WHITE SCORPIONのCHOCO（ハクトウワシ）、三好眞瑚（ホッキョクグマ）が加わり、合計24人のフレンズが歌って、踊って、スペシャルライブを披露する。
期間中、全7回の公演を予定。現在、チケット先行発売中。特典が盛りだくさんの全公演通しプレミアムチケットも。詳細は公式HPにて。
「舞台けものフレンズ JAPARI LIVE〜けものたちのしんねんかい〜」は、東京・IMM THEATERにて2026年1月15日〜18日開催。
