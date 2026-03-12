俳優・高石あかりが主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜は1週間の振り返り／月〜金前7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第114回が12日に放送され、トミー・バストウ演じるレフカダ・ヘブンに日本名「雨清水八雲」が贈られる展開が描かれた。さらに、小日向文世演じる松野勘右衛門の思わぬ近況も明らかになり、SNSでも驚きと感動の声が広がった。【写真】まさか…新事実が判明したキャ