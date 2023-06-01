◇セ・リーグ阪神4―1DeNA（2026年3月31日京セラドーム）勝利を上書きし、昨年の雪辱を果たした。2年連続でホーム開幕戦のマウンドを託された阪神・才木は、自己最速を1キロ更新する158キロをマークした速球を軸に力投。3四球を与えても6回4安打1失点にまとめ、10年目のシーズンを力強く滑り出した。「去年はいいスタートを切れなかったけど、今年はチームが勝っていいスタートが切れた。個人的にも勝ちがつきましたし、