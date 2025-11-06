ミラノ・コルティナ五輪は６日で開幕まで３か月となった。

活躍が期待される有望な競技を始め、五輪代表入りをかけた争いが佳境を迎えている。（五輪取材班）

フィギュアスケートの女子は世界選手権３度優勝の坂本花織（シスメックス）、グランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦スケートカナダを制した千葉百音（もね）（木下グループ）ら実力者がひしめく。

代表３枠の争いに割って入ったのが今季シニア本格参戦の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）だ。ＧＰデビューだった第１戦フランス大会で初優勝を飾ると、「楽しむことを忘れず、勢いのままいきたい」と臨んだスケートカナダでも３位に入りＧＰファイナル（名古屋）進出を決めた。

一方、世界ジュニア選手権３連覇の島田麻央（１７）（木下グループ）は中井と同世代だが、ミラノ・コルティナ五輪に出場できない。４月生まれの中井に対し島田は１０月生まれで、国際スケート連合（ＩＳＵ）が定める「（五輪）前年の７月１日時点で１７歳以上」の参加資格を満たさないためだ。フィギュアは選手の低年齢化とともに、けがや摂食障害、「燃え尽き症候群」など心身の問題が顕在化。さらに２０２２年北京大会では当時１５歳だったカミラ・ワリエワのドーピング陽性が判明したが、１６歳未満の「要保護者」であることなどを理由に出場が認められ、年齢規定が議論となった。

ＩＳＵは２２年６月、五輪などへの参加年齢の下限を従来の１５歳から１７歳に引き上げることを決定した。過去には、０５年１２月のＧＰファイナルを１５歳で制した浅田真央さんが、当時の年齢規定により翌年のトリノ大会に出場できず、１９歳となった１０年バンクーバーで五輪に初出場した例もある。