ここ最近の「みんなのケータイ」コーナーでご紹介した通り、子どものサッカーの試合をスマートフォンで録画・編集することにハマっています。

シュートシーンなどゲーム中に重要になりそうな場面は一眼レフで写真を連写しつつ、一眼レフのホットシューに載せたスマホで動画を撮りっぱなしにしておき、試合終了後に動画を編集してハイライトを作成しています。

デジタル一眼レフの上にスマホを載せる。一眼レフで写真、スマホで動画を撮影

ボールの動きを追いかけながら、被写体が最適に収まるように一眼レフのレンズを手動で最適な画角に調整するのですが、この状態ではスマートフォン側の動画の画角調整までは手が回りません。

撮影に回せる手が1人分ということを前提にすれば、画角が調整できるのは写真（カメラ）か、動画（スマホ）のどちらか片方になってしまいます。

どうにかスマホで撮影する動画をもう少しアップグレードできないものか……。と考えて思い出したのが、Galaxyスマートフォンで複数のカメラ（レンズ）を同時に録画する「デュアル録画」機能です。

Galaxyスマートフォンの複数レンズを使って動画を撮影する機能は、少し前の世代では「ディレクターズビュー」という名称で提供されていましたが、「ディレクターズビュー」はあくまでもインカメラ＋アウトカメラを組み合わせて撮影する機能で、個人的にはほとんど使った経験がありません。

これに対して、Galaxy S24シリーズ以降やGalaxy Z Fold7などが対応する「デュアル録画」では、リア側の超広角レンズと望遠レンズなど、任意のレンズの組み合わせで動画撮影が可能です。

「デュアル録画」は任意のレンズを指定できる

しかしながら、そのことに気付いた時点で筆者の手元にあるGalaxyスマートフォンは、フォルダブルの「Galaxy Z Fold6」をメインとして使いながら、フリップタイプを試す時には「Galaxy Z Flip5」、望遠レンズを使う時は「Galaxy S23 Ultra」の布陣で、いずれも「デュアル録画」に対応していない機種でした。

筆者が使っていたGalaxyスマホ。いずれも「デュアル録画」には非対応

そこで、「デュアル録画」を目的に「Galaxy S25 Ultra」を購入することに。

「Galaxy S25 Ultra」はデュアル録画に対応する（SシリーズではS24 Ultraから対応している）

デュアル録画機能で撮影した動画は、レンズごとに別々のファイルとして保存または、メインとなるレンズの動画の中に、ピクチャーインピクチャー方式でサブのレンズを表示する方式が選択できます。

はじめは、メインとなる画角のレンズに加えて望遠レンズをピクチャーインピクチャーで1つのファイルにして保存することを考えていましたが、動画を編集することを前提にすれば、広角レンズで全体を捉えつつ望遠レンズでボールの動きを追いかけることができます。

そこで、レンズごとに別ファイルとして保存した上で、編集で必要なシーンのみ切り出すようにしました。

結果的に、「デュアル録画」のおかげで撮影時の手間はほぼ変わらずに、動画をアップグレードできました。これまでは写真と動画の2刀流でしたが、動画が広角＋望遠になったことで1人で2.5刀流ぐらいの体制が整ったように思います。