ペッパーフードサービスは、11月11日〜12月21日までの間、希少部位「うわみすじステーキ」をいきなり！ステーキの全店舗で期間限定販売する。

今回販売する「うわみすじステーキ」は、肩甲骨の内側にあるミスジの上部である希少部位を使用している。また、肉質は赤身の割合が高く脂肪が少なめでありながらも、柔らかさはヒレに匹敵する食感だとか。肉本来の旨味が強く、噛み応えと柔らかさを併せ持っている。



「うわみすじステーキ」

同商品には、今回のキャンペーンのために試作を重ねて完成させた「特製ガーリック醤油ソース」を添えて提供する。このソースは醤油ベースで、おろしにんにくに加えてローストガーリックを使用。にんにくがくどく感じない量で調整を加えながら配合することで、香ばしいコクのあるにんにく感と、さらに深みのある旨味を実現している。ソースのポイントとして微量の焦がし醤油を加えることで、にんにくに負けない醤油の豊かな香り、風味、コクを感じるよう仕上げており、うわみすじの旨味を一層引き立てる。

特に今回開発した特製ガーリック醤油ソースは、ガーリックの配合バランスと焦がし醤油の絶妙な使い方によって、これまでにない深い味わいを実現できた。いきなり！ステーキならではの新しい味覚体験を、ぜひこの機会に堪能してほしい考え。

［小売価格］

150g：1580円

200g：1990円

300g：2650円

（すべて税込）

［発売日］11月11日（火）

ペッパーフードサービス＝https://www.pepper-fs.co.jp