不二家は、「ミルキー」風味のドーナツ専門店「ペコちゃん milky ドーナツ」新店3店舗オープンする。大阪府・イオンモール大阪ドームシティ店は11月7日から、新潟県・そよら三条須頃店は11月7日から、愛知県・mozo ワンダーシティ店は11月13日から、続々オープンする。季節限定フレーバーが楽しめるドーナツ新商品も順次登場する。



「ペコちゃんmilkyドーナツ そよら三条須頃店」イメージ

不二家初のドーナツ専門店「ペコちゃん milky ドーナツ」は昨年9月に1号店をオープンして以来好評を得て、全国に順次常設店舗や催事店舗を展開中。そしていよいよこの秋、大阪・新潟・愛知にそれぞれ初の常設店舗をオープンする。



「ペコちゃんmilkyドーナツ mozo ワンダーシティ店」イメージ

不二家の「ミルキー」風味のドーナツをすでに試している人も、初めての人も、ぜひ近くの店舗まで来店してほしい考え。

不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」の優しいミルクの風味をイメージし、ひとつひとつ丁寧に揚げた、素朴で優しい味わいのドーナツを販売する新ブランド。看板商品である「milky ドーナツ」は、「ミルキー」に使用している北海道産練乳を練り込んだ生地を使用しており、プレーンのほか、いちごやチョコレートなどさまざまなフレーバーを取り揃えている。米油で揚げた軽いくちどけを楽しんでほしいという。

［店舗情報］

ペコちゃんmilkyドーナツ イオンモール大阪ドームシティ店

オープン：11月7日（金）10:00

所在地：大阪府大阪市西区千代崎3−13−1 イオンモール大阪ドームシティ 1F食品フロア

営業時間：10:00〜21:00

ペコちゃんmilkyドーナツ そよら三条須頃店

オープン：11月7日（金）10:00

所在地：新潟県三条市上須頃5009−1外そよら三条須頃 1Fフードホール

営業時間：10:00〜21:00

ペコちゃんmilkyドーナツ mozo ワンダーシティ店

オープン：11月13日（木）10:00

所在地：愛知県名古屋市西区二方町40 mozo ワンダーシティ 1F mozo Food Marche内

営業時間：10:00〜21:00

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp