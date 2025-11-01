鳥取県高校駅伝が１日、境港市竜ヶ山陸上競技場周辺コースで行われ、男子（７区間４２・１９５キロ）、女子（５区間２１・０９７５キロ）のいずれも鳥取城北が優勝し、全国高校駅伝（１２月２１日、京都・たけびしスタジアム京都）の出場権を獲得した。

鳥取城北の男子は、昨年の全国高校男子駅伝で福岡・大牟田の選手として準優勝したエースの本田桜二郎（３年）、村上遵世（３年）らが今春に集団転校し、注目されたチーム。この日、１区（１０キロ）で村上が２９分２９秒の区間新記録でトップに立つと、独走。３区（８・１０７５キロ）でも本田が２３分２８秒の区間新記録をマークするなど、全７区間で区間賞を獲得し、２位の米子松陰に５分９秒の大差をつける２時間３分４９秒で圧勝した。都大路を舞台に争われる全国大会でも優勝争いする力を見せた。

全国高校体育連盟の規定で転校後、６か月（水泳は１年）は同連盟の主催大会に出場できない。そのため、大牟田から集団転校した２、３年生の１８人は夏の全国高校総体（インターハイ）、その予選に当たる県大会や中国大会は不参加だった。

高校生日本一を決めるレースは走ることができなかったが、日本陸連が主催するＵ２０（２０歳未満）日本選手権（９月）の５０００メートルでは高校生のライバルや大学生（１年生と早生まれの２年生）と勝負して、本田が１３分４４秒４４で優勝、村上も１３分４９秒９８で５位と健闘した。

１０月以降、４月に転校した選手も全国高校体育連盟主催の大会に出場可能となり、鳥取県高校駅伝を制して全国高校駅伝の出場権を獲得した。７月に東海大競技会に参加した際、本田は「仲間がいるから頑張れます」と前向きに話していた。

宮城県大会を２時間１分４５秒で優勝した仙台育英、福島県大会を２時間２分５８秒で優勝した学法石川、昨年覇者の長野・佐久長聖、全国高校総体５０００メートル優勝の新妻遼己（３年）を擁する兵庫・西脇工（いずれも県大会は２日）、そして、鳥取城北などが都大路で激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。

◇大牟田から鳥取城北へ集団転校の経緯 関係者の話を総合すると、昨年１１月の福岡県高校駅伝に優勝し、２年連続４５回目の全国高校駅伝出場を決めた後、学校側は２５年度から磯松大輔監督を招へいし、実質的な監督だった赤池健ヘッドコーチ（ＨＣ）をサポート役に降格させる方針を決定。選手と保護者は反対し、撤回を求めたが、覆ることはなかった。その後、赤池氏は大牟田のＨＣを辞任し、鳥取城北に監督として移ることが決定。各選手が保護者と話し合った結果、当時１、２年生（現２、３年生）１９人のうち１８人が赤池氏の指導を受けることを希望し、鳥取城北へ集団転校した。赤池氏の指導を希望して大牟田への入学を予定していた新入生の大半も鳥取城北へ進路を変更した。一方の磯松新監督率いる大牟田は３年生１人と１年生７人の計８人で活動。２日に福岡県高校駅伝に臨む。