女優の加藤ローサ（40）が29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・45）に出演。子供のスマートフォンの課金を諦めさせた方法を明かした。

13歳と11歳の息子の母である加藤は、「課金は一切しないんですけど、下の子は上の子より早めにスマホを1回持たせたんです。今はもう持たせていないんですけど。ちょっとそれが早すぎたみたいで、課金したいって言って、それはダメよって話をしたら、ケチって言ってきたことがあって」と語った。

加藤は「与えなくていいものを与えて、月数千円払ってます、ママは。機種代いくらでした。それに、感謝の気持ちが1ミリもなく、課金してくれ、できないならケチっていうのは、なんて愚かなんだって言って。このアプリだって、大人たちが真剣な顔してね、どう課金するかを罠を作っているんだよ。これから課金したいと思ったら、すぐに、俺は罠に引っかかってるんだって思った方がいいって言って」と真剣な顔で説明。次男は「わかったって言って、諦めてくれました」と明かした。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也も、加藤の「今のトーンだったら、55歳の俺でもわかったって言いそうだもんな」と笑っていた。

加藤は2011年にサッカー元日本代表MFの松井大輔氏と結婚。同年に長男、14年に次男を出産。今年8月17日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」で離婚していたことを明かした。