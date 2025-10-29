今年芸能生活20周年を迎える前田敦子（34）が、2026年にメモリアル写真集（タイトル未定）を講談社から発売する。05年にAKB48の1期生メンバーとしてデビューし、12年に卒業後は女優として活動。写真集の発売はAKB48卒業以来、14年ぶりになる。

「プライベートでは離婚した俳優の勝地涼さんとの間に男児がおり、育児雑誌の連載をしていたことも。AKB48卒業後も"マイナス"のスキャンダルもなく、元アイドルの"ママタレ"として、キャリアを重ねています。今回、30代半ばに差し掛かり大人の女性として大胆な露出のある作品と発表されているため、昔からのファンは"路線変更"に驚きの声も上がっています」（スポーツ紙芸能担当記者）

最近は"ママタレ"のセクシー写真集が話題になることもしばしば。今年7月には女優の上戸彩（40）が、約15年ぶりとなる写真集「Midday Reverie」（宝島社）を発売。背中の開いたワンピースや胸の谷間がチラリとみえるショットなどを公開したばかりだ。

■ライバルは元モー娘。のゴマキの"透け感"写真集

だが、前田が比較されるのは元モー娘。のゴマキこと後藤真希（40）だろう。同じく時代を築いたアイドルグループで人気トップを誇ったゴマキも、24年11月にデビュー25周年の記念に「後藤真希 写真集 flos」（講談社）を発売している。そのため、《後藤真希の写真集大ヒットだからね》《あっちゃんもそんな事する年になったのね...》《ゴマキほど色気がない》などの声もあがるが……。

「後藤さんは"ほぼヌード"の路線で、プールでの撮影では透け感あるショットが話題に。アラフォーとは思えないスタイルの良さで、男性はもちろん同世代女性からも注目され、ベストセラーになりました。電子版写真集としては日本の歴代売り上げナンバーワンを記録しています（今年3月時点）。一方、前田さんはAKB48の中でも“お色気"イメージが薄い。しかし、後藤さんと同じく周年記念として講談社から出ますし、"過去最大露出"をうたっていることから《ゴマキ超え》を期待する声が多く上がっています。露出の多い写真集は、女性に共感を得られればママタレとしての幅も広がりますし、注目も集まります」（女性誌編集者）

今回の写真集の一部公開では、胸の谷間を強調したショットや美尻もあらわにしているが……果たして？

