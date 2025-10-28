ＰＣＡ、今期経常を一転6％減益に下方修正
ピー・シー・エー <9629> [東証Ｐ] が10月28日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比14.3％減の12億円に減った。
併せて、通期の同利益を従来予想の28.6億円→25.3億円(前期は26.8億円)に11.7％下方修正し、一転して5.9％減益見通しとなった。
会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.4％増の13.2億円に伸びる計算になる。
直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比13.4％減の6億円に減り、売上営業利益率は前年同期の16.8％→14.6％に低下した。
株探ニュース
会社側からの【修正の理由】
2026年3月期通期連結業績予想の修正 2026年3月期において、当期の連結売上高については前年同期比増収基調である一方で、ストックビジネスであるPCAクラウド等の新規契約獲得について上期見込みを達成できなかったことにより、年度計画でも当初売上予算を下回る見通しとなりました。 一方で当社の執行経費に関しては、中期経営計画達成に向けて開発力強化への取り組みをはじめ、来期以降の収益獲得のための投資を増額し、下期の人件費、外注費、広告費等の必要な経費については追加で予算計上いたしました。さらに今期より取り組んでいるファンド投資による初期損失見込額を営業外費用に予算計上した結果、営業利益及び経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益について当初予想を下回る見通しとなりました。2026年3月期通期個別業績予想の修正 個別業績予想につきましては連結業績予想の修正と同様により修正しています。
