超大型犬が新しいおもちゃで遊んでいる最中に、「お風呂入る？」と聞いてみたら…。わかりやすすぎるリアクションが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万5000回再生を突破。「可愛い」「表情豊か」「笑ってしまいました」といった声が寄せられています。

【動画：おもちゃをもらってゴキゲンな超大型犬→『お風呂に入るか』聞いた瞬間…『あからさますぎる表情の変化』】

新しいおもちゃに夢中の超大型犬

YouTubeチャンネル「BJ the WSS」には、ホワイトスイスシェパードの「BJ」くんの日常が投稿されています。この日、犬用品の定期便が届いたので開けてみたところ、箱の中にはおもちゃやおやつ、シャンプーが入っていたそう。

さっそくおやつを味見したりおもちゃで遊んだりして、楽しいひと時を過ごすBJくん。特におもちゃが気に入ったようで、一段落した後は大切そうにおもちゃを抱えてクッションの上でくつろぎ始めたそう。ご機嫌でおもちゃを噛んで遊ぶ姿に、思わず頬が緩みます。

「お風呂入る？」と聞いた瞬間、表情が変化

BJくんはおもちゃに夢中ですが、せっかくシャンプーも届いたので、飼い主さんは「お風呂入る？」と提案してみたそう。その瞬間、BJくんの明るく穏やかだった表情が、暗くて強張った表情に一変！この世の終わりのように絶望する姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

BJくんは慌てて立ち上がったかと思うと、「お風呂なんて嘘だと言ってよ」と訴えるように飼い主さんのそばへ。そこで改めて「お風呂入る？」と聞いてみたところ、BJくんは部屋の隅っこに移動してお座りし、目をそらして聞こえないフリを始めたとか。

頑なにお風呂を拒否！

今度は「お風呂入ろう」とそばに行って誘ってみたところ、BJくんは逃げるようにクッションの上に戻って「やだ」と主張。

その後も、BJくんは飼い主さんと目を合わせようとせず、「何も聞こえませ～ん」と言わんばかりの態度をとって頑なにお風呂を拒否し続けたとか。その必死の拒絶に飼い主さんも笑ってしまい、結局お風呂はまた今度になったそうですよ。

この投稿には「お風呂はキライなのね(笑)」「こんなに表情変わるんですね～」「言葉を完全に理解してますね」「目を合わせないのが可愛いｗ」といったコメントが寄せられています。

BJくんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「BJ the WSS」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「BJ the WSS」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。