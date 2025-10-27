元NCT・テイル、控訴審判決にも不服として上告　性犯罪で懲役3年6カ月「自首の意思がなかった」

集団性的暴行の容疑で実刑判決を受けたボーイズグループNCT出身のテイルが、控訴審判決にも不服として最高裁に上告した。

【写真】「酒を飲み歩いている」脱退後のテイル

10月27日、法曹界によると、テイルはソウル高等法院刑事11-3部（パク・ヨンジュ、パク・ジェウ、チョン・ムンギョン部長判事）に2審判決を不服とする上告状を24日に提出した。

これに先立ち共犯2人も上告状を提出していた。

ソウル高等法院第11-3刑事部は10月17日、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反（特殊準強姦）の容疑で起訴されたテイルら計3人に対する控訴審宣告期日を開き、3人と検察の控訴をいずれも棄却し、1審と同じ懲役3年6カ月を言い渡した。

テイルは控訴審の宣告期日を前に反省文7通を提出したが、量刑を減らすことはできなかった。

（写真提供＝OSEN）テイル

2審の裁判部は「被告人らが犯行をすべて認めており、被告人らが初犯である点、被害者と示談が成立し被害者が処罰を望んでいない点などを考慮する」としながらも、「犯行を認識していなかったと供述した点、自首の意思がなかった点、被害者の身体から男性3人のDNAが検出され、そのDNAがテイルら3人と一致することが確認された点、さらに被害者が感じたであろう性的羞恥心や現在まで相当な精神的苦痛を訴えている点などを考慮して刑を定めた」と量刑理由を明らかにした。

テイルは友人2人と共に、2024年6月13日午前2時33分ごろ、ソウル・梨泰院（イテウォン）の飲食店で知り合った中国人女性を酒に酔わせ、タクシーで瑞草（ソチョ）区にある共犯者の自宅に連れて行き、泥酔して意識を失ったその女性を集団で性的暴行した容疑で起訴された。

この事件により、テイルは所属していたNCTから脱退となり、所属事務所SMエンターテインメントとの専属契約も解除された。

◇テイル プロフィール

1994年6月14日生まれ、本名ムン・テイル。2013年にSMエンターテインメントに入り、約3年半、練習生として過ごした。2016年4月にボーイズグループNCTの初ユニット「NCT U」のメンバーとしてデビュー。同年7月には「NCT 127」のメンバーとしてもデビューした。2021年7月、インスタ開設から1時間45分でフォロワー100万人を突破し、当時のギネス記録を更新した。2024年8月、性犯罪関連の刑事事件で提訴された事実が確認され、グループ脱退が発表された。