岡山市北区牟佐で乗用車とオートバイが衝突 オートバイの男性が重体の模様【岡山】

車とバイクが衝突 男性が重体
2025年10月25日 19時15分
RSK山陽放送

警察によりますと、きょう（25日）午後5時10分ごろ、岡山市北区牟佐の県道で乗用車とオートバイが衝突し、オートバイに乗っていた男性が重体の模様だというです。